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    Хозяева порадуют своих фанатов домашней победой

    «Ковентри» — «Хаддерсфилд». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Хаддерсфилд»
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    «Ковентри» — фаворит матча
    25 сентября в матче 8-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Ковентри» и «Хаддерсфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Ковентри» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Сентября 2023 года
    Ковентри Сити
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    •  Ковентри Сити 22:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри»

    «Ковентри» давненько не радовал своих поклонников. Последний раз клуб побеждал больше месяца назад. Фанаты ждут, что эта серия наконец-то прервется.

    В последних пяти матчах Чемпионшипа «Ковентри» четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Руководство клуба надеется, что результаты улучшатся.

    Сейчас «Ковентри» идет на 18-м месте в таблице. В активе команды 7 очков. Зона вылета очень близко — на расстоянии четырех баллов.

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    «Ковентри» в домашнем матче постарается продемонстрировать максимум. Нужно срочно улучшать положение. Хозяева нацелены исключительно на победу.

    «Хаддерсфилд»

    Сезон в Чемпионшипе стартовал в августе. И «Хаддерсфилд» его провалил. Команда уступила в трех встречах, а также потерпела поражение в матче Кубка лиги.

    Но постепенно дела у «Хаддерсфилда» наладились. В сентябре команда уже завоевала семь очков. Были одержаны две победы — над «Вест Бромвичем» (2:1) и «Ротер Юнайтед» (2:0).

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    • 20 сентября «Хаддерсфилд» в гостях сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2). На данный момент команда занимает 16-е место в таблице.

    Очевидно, что футболисты «Хаддерсфилда» набрали форму. Клуб начал набирать очки и улучшил свое турнирное положение. Удастся ли добиться положительного результата в матче с «Ковентри»?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри» можно поставить за 1.83. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 3.81.

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    Оба клуба хотят выиграть. Но небесно-голубые играют дома и сделают всё, чтобы завоевать три очка.

    Стоит сделать ставку на то, что «Ковентри» одержит победу с коэффициентом 1.83.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.80.

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    «Ковентри» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева порадуют своих фанатов домашней победой
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