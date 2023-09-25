25 сентября в матче 8-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Ковентри» и «Хаддерсфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Ковентри» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

«Ковентри» давненько не радовал своих поклонников. Последний раз клуб побеждал больше месяца назад. Фанаты ждут, что эта серия наконец-то прервется.

В последних пяти матчах Чемпионшипа «Ковентри» четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Руководство клуба надеется, что результаты улучшатся.

Сейчас «Ковентри» идет на 18-м месте в таблице. В активе команды 7 очков. Зона вылета очень близко — на расстоянии четырех баллов.

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«Ковентри» в домашнем матче постарается продемонстрировать максимум. Нужно срочно улучшать положение. Хозяева нацелены исключительно на победу.

«Хаддерсфилд»

Сезон в Чемпионшипе стартовал в августе. И «Хаддерсфилд» его провалил. Команда уступила в трех встречах, а также потерпела поражение в матче Кубка лиги.

Но постепенно дела у «Хаддерсфилда» наладились. В сентябре команда уже завоевала семь очков. Были одержаны две победы — над «Вест Бромвичем» (2:1) и «Ротер Юнайтед» (2:0).

20 сентября «Хаддерсфилд» в гостях сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2). На данный момент команда занимает 16-е место в таблице.

Очевидно, что футболисты «Хаддерсфилда» набрали форму. Клуб начал набирать очки и улучшил свое турнирное положение. Удастся ли добиться положительного результата в матче с «Ковентри»?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри» можно поставить за 1.83. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 3.81.

Оба клуба хотят выиграть. Но небесно-голубые играют дома и сделают всё, чтобы завоевать три очка.

Стоит сделать ставку на то, что «Ковентри» одержит победу с коэффициентом 1.83.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.80.