«Остин»
Эта команда выступает в чемпионате не столь удачно. «Остин» находится на 12 месте, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 29 матчах «Остин» пропустил уже 46 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Остин» не дал себя обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).
Вот только не побеждает команда уже более двух месяцев. Ко всему прочему, в пассиве уже 13 поражений в чемпионате.
«Остин» наверняка постарается добыть долгожданную викторию. Тем паче, соперник является соседом по турнирной таблице.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Эта команда явно выступает хуже ожидаемого. Вот и сейчас «Лос-Анджелес Гэлакси» осел на предпоследнем 13 месте турнирной таблицы.
Главной проблемой «Лос-Анджелес Гэлакси» являются тылы. В 28 поединках пропущено уже 48 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лос-Анджелес Гэлакси» в родных стенах перестрелял «Миннесоту» (4:3).
Да и вообще, матчи с «Остином» для команды складываются удачно. В трех последних были добыты победы.
И уж точно «Лос-Анджелес Гэлакси» будет стремиться зацепиться за очки. Потенциально команда может и обязана бороться за попадание в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Остина» предлагают — 1.90.
На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.59, ничья оценена — в 4.05.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.48.