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    «Остин» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, МЛС, 25 сентября 2023 года

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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    «Остин» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках 30-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:30 мск. «Остин» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Сентября 2023 года
    Остин
  • США. MLS
    •  Остин 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
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    «Остин»

    Эта команда выступает в чемпионате не столь удачно. «Остин» находится на 12 месте, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 29 матчах «Остин» пропустил уже 46 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Остин» не дал себя обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

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    Вот только не побеждает команда уже более двух месяцев. Ко всему прочему, в пассиве уже 13 поражений в чемпионате.

    «Остин» наверняка постарается добыть долгожданную викторию. Тем паче, соперник является соседом по турнирной таблице.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Эта команда явно выступает хуже ожидаемого. Вот и сейчас «Лос-Анджелес Гэлакси» осел на предпоследнем 13 месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой «Лос-Анджелес Гэлакси» являются тылы. В 28 поединках пропущено уже 48 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лос-Анджелес Гэлакси» в родных стенах перестрелял «Миннесоту» (4:3).

    Да и вообще, матчи с «Остином» для команды складываются удачно. В трех последних были добыты победы.

    И уж точно «Лос-Анджелес Гэлакси» будет стремиться зацепиться за очки. Потенциально команда может и обязана бороться за попадание в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Остина» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.59, ничья оценена — в 4.05.

    Обе команды мотивированы зацепиться за зону плей-офф, так что точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.48.

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    «Остин» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке
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