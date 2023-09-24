«Арсенал» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Эта команда стартовала в чемпионате весьма успешно. «Арсенал» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в 5 матчах.

Причем проблемы в атаке тянутся уже второй сезон. Лондонцы настреляли всего 9 мячей в 5 сыгранных матчах.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 1.674.404.80Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» добыл три очка. Правда, победа «канониров» над «Эвертоном» получилась минимальной.

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После того команда Микеля Артеты еще и добыла викторию в матче Лиги чемпионов. «Канониры» разгромили крепкий ПСВ (4:0).

«Пушкари» уж точно будут стремиться добыть три очка. Два последних очных поединка со «шпорами» были выиграны.

«Тоттенхэм»

Эта команда начала чемпионат довольно позитивно. «Тоттенхэм» сейчас пребывает на 2 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Интересно, что даже без Харри Кейна команда настреляла уже 13 мячей. А вот пропускают «шпоры» в среднем гол за матч.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В АПЛ «Тоттенхэм» выиграл уже четыре матча кряду. Да и вообще, лондонцы все мечтают побороться за самые высокие места.

Нет сомнений, что «Тоттенхэм» постарается разжиться очками. Правда, в лазарете находятся Иван Перишич, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.71.

На викторию «Тоттенхэма» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.50.

Обе команды сражаются за самые высокие места, и явно способны прибавить по ходу поединка .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.