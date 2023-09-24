«Арсенал»
Эта команда стартовала в чемпионате весьма успешно. «Арсенал» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в 5 матчах.
Причем проблемы в атаке тянутся уже второй сезон. Лондонцы настреляли всего 9 мячей в 5 сыгранных матчах.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Тоттенхэм
В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» добыл три очка. Правда, победа «канониров» над «Эвертоном» получилась минимальной.
После того команда Микеля Артеты еще и добыла викторию в матче Лиги чемпионов. «Канониры» разгромили крепкий ПСВ (4:0).
«Пушкари» уж точно будут стремиться добыть три очка. Два последних очных поединка со «шпорами» были выиграны.
«Тоттенхэм»
Эта команда начала чемпионат довольно позитивно. «Тоттенхэм» сейчас пребывает на 2 позиции в турнирной таблице АПЛ.
Интересно, что даже без Харри Кейна команда настреляла уже 13 мячей. А вот пропускают «шпоры» в среднем гол за матч.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
В АПЛ «Тоттенхэм» выиграл уже четыре матча кряду. Да и вообще, лондонцы все мечтают побороться за самые высокие места.
Нет сомнений, что «Тоттенхэм» постарается разжиться очками. Правда, в лазарете находятся Иван Перишич, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.71.
На викторию «Тоттенхэма» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.50.
Обе команды сражаются за самые высокие места, и
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.