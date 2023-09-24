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    «Арсенал» и «шпоры» обменяются голами после перерыва

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года

    «Арсенал»

    Эта команда стартовала в чемпионате весьма успешно. «Арсенал» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в 5 матчах.

    Причем проблемы в атаке тянутся уже второй сезон. Лондонцы настреляли всего 9 мячей в 5 сыгранных матчах.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Тоттенхэм

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  • 1.674.404.80Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» добыл три очка. Правда, победа «канониров» над «Эвертоном» получилась минимальной.

    Все прогнозы на АПЛ

    После того команда Микеля Артеты еще и добыла викторию в матче Лиги чемпионов. «Канониры» разгромили крепкий ПСВ (4:0).

    «Пушкари» уж точно будут стремиться добыть три очка. Два последних очных поединка со «шпорами» были выиграны.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда начала чемпионат довольно позитивно. «Тоттенхэм» сейчас пребывает на 2 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Интересно, что даже без Харри Кейна команда настреляла уже 13 мячей. А вот пропускают «шпоры» в среднем гол за матч.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    В АПЛ «Тоттенхэм» выиграл уже четыре матча кряду. Да и вообще, лондонцы все мечтают побороться за самые высокие места.

    Нет сомнений, что «Тоттенхэм» постарается разжиться очками. Правда, в лазарете находятся Иван Перишич, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Тоттенхэма» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.50.

    Обе команды сражаются за самые высокие места, и явно способны прибавить по ходу поединка.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.

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    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «шпоры» обменяются голами после перерыва
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