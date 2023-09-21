В четверг, 21 сентября чешская «Виктория» сыграет против «Балкани». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Виктория» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория»

«Виктория» — заняла третье место в чемпионате Чехии и завоевала путевку в квалификацию Лиги конференций. Смогла обыграть трех соперников и попала в основную сетку еврокубка.

Итак, раунд второй — в соперниках у «Виктории» клуб из Косово — «Дрита». Двухматчевая дуэль завершается победой команды из Чехии (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях)

Все прогнозы на Лигу конференций

Раунд третий — тут уже не было шансов у мальтийского коллектива «Гзира Юнайтед», который пропустил от «Виктории» шесть безответных мячей. И конечно, же четвертая стадия квалификации, она же определяющая. «Виктория» переиграла одну из лучших команд Казахстана — «Тобол» (3:0 — дома и 2:1 — в гостях).

В чемпионате Чехии «Виктория» занимает 4 место. Пльзень после 7 сыгранных матче набрал 16 очков. От лидеров «Спарты» и «Славии» отставание составляет 6 баллов.

«Балкани»

«Балкани» — чемпион Косово. Клуб начинал евросезон 2023/2024 в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде команда уступила чемпиону Болгарии «Лудогорцу» (2:0 — победа дома и 0:4 — проигрыш в гостях).

После этого поражения клуб перебрался в Лигу конференций. Во 2-й стадии квалификации «Балкани» буквально уничтожила «Ларн» из Северной Ирландии (4:1 — в гостях и 3:0 — дома).

В 3-м квалификационном раунде косовары с легкостью прошли «Линкольн» из Гибралтара (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

В заключительной стадии отбора «Балкани» обыграли белорусский БАТЭ (4:1 — победа дома и 0:1 — проигрыш в гостях). Таким образом команда из Косово вышла в групповой этап Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Виктории» можно поставить за 1.31, ничью оценивают в 5.50. А на победу «Балкани» — 9.15.

Прогноз: «Фарул» в этом сезоне много забивает и мало пропускает. В среднем 3 гола за игру. Можно с уверенностью сказать, что игра с «Балкани» может оказаться результативной.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.89.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть и сыграть на уверенной победе «Виктории».

Альтернативная ставка: Фора «Виктории» (-2) с коэффициентом 2.42.