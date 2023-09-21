В четверг, 21 сентября болгарский «Лудогорец» на своём поле примет «Спартак» Трнава из Словакии. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Лудогорец» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» — чемпион Болгарии. В новом розыгрыше внутреннего первенства клуб пока буксует.

Например, в 7 туре болгарского первенства «Лудогорец» устроил голевую феерию с командой «Ботев» (2:2). В турнирной таблице действующий чемпион уже сильно отстал от лидера «Локомотива» и занимает пока 7 место.

Коэффициенты матча Лудогорец — Спартак Трнава 1X2Новым игрокам 1.504.606.70Бонус$9500

На европейской арене «Лудогорец» стартовал с 1-го раунда Лиги чемпионов. На этой стадии команда из Разграда переиграла «Балкани» из Косово (4:0 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

Все прогнозы на футбол

Во 2-й стадии квалификации болгарский коллектив проиграл словенской «Олимпии» (1:1 — ничья дома и 1:2 — проигрыш в гостях).

Из Лиги чемпионов «Лудогорец» перебрался в Лигу Европы. Во втором по значимости еврокубке УЕФА болгары смогли переиграть лучшую команду Казахстана — «Астану» (5:1 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

Но в заключительной стадии отбора Лиги Европы «Лудогорец» проиграл амстердамскому «Аяксу» (1:4 — фиаско дома и 1:0 — победа в гостях).

«Спартак» Трнава

«Спартак» в 7-м туре чемпионата Словакии одержал победу над клубом «Земплин» (4:3). В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Трнавы идет на 7-м месте.

«Спартак» стартовал в Лиге конференций со второго отборочного раунда и во время квалификации переиграл трех соперников. Первый оппонент — «Ауда» из Латвии, которого «спартаковцы» преодолели с легкостью (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

В 3-м квалификационном раунде ЛК «Спартак» Трнава играл с польским «Лехом», против которого пришлось совершать камбэк. После поражения в первом матче со счетом 1:2, словацкий коллектив смог всё исправить в домашней игре (3:1 — победа дома).

В заключительном отборочном раунде Трнава смогла переиграть украинский «Днепр-1» лишь в дополнительное время (3:2 — по сумме двух встреч).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лудогорца» можно поставить за 1.59, ничью оценивают в 4.20. А на победу «Спартака» — 5.35.

Прогноз: «Лудогорец» в домашних стенах практически непобедим. Наверняка, чемпион Болгарии переиграет словацкого визави.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 1.96.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны «Лудогорца» и «Спартака».

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.16.