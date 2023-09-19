«Балтика» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:15 мск. «Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградцы в Кубке идут блестяще. Все три поединка группового этапа команда Сергея Игнашевича выиграла.

Причем в трех матчах «балтийцы» забили 6 мячей. Да и победа над «Зенитом» (1:0) явно говорит о силе команды.

Коэффициенты матча Балтика — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 2.853.552.45Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата России «Балтика» добыла один пункт. Калининградцы не дали себя обыграть «Ростову» (2:2).

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До того «Балтика» уступила «Локомотиву» (2:3). Так что проблемы с надежностью тылов остаются актуальными.

Хозяева явно намерены добиться очередной победы в Кубке. «Балтийцы» явно будут активно и агрессивно атаковать.

«Крылья Советов»

Эта команда в Кубке России выступает неудачно. По всей видимости, Игорь Осинькин явно сделал основную ставку на чемпионат.

«Крылья Советов» проиграл все три своих кубковых матча. Причем в них самарцы пропустили 7 мячей, забив всего 3.

Минувший тур РПЛ вышел для команды относительно продуктивным. «Крылья Советов» расписали мировую с ЦСКА (2:2).

Вероятнее всего, самарцы вновь предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Осинькин даст шанс проявить себя резервистам.

В этом матче гости намереваются разжиться очками. Три недели назад самарцы уже обыгрывали «Балтику» в рамках РПЛ (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.43.

На викторию «Балтики» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.44.

Калининградцы постараются продлить победную поступь в Кубке, так что наверняка будут активны в атаке .

Наш прогноз — Победа «Балтики». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.