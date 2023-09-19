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    «Балтика» продолжит победную поступь в Кубке России

    «Балтика» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 сентября 2023 года

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    «Балтика»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:15 мск. «Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Сентября 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 17:15 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Балтика»

    Калининградцы в Кубке идут блестяще. Все три поединка группового этапа команда Сергея Игнашевича выиграла.

    Причем в трех матчах «балтийцы» забили 6 мячей. Да и победа над «Зенитом» (1:0) явно говорит о силе команды.

    Коэффициенты матча Балтика — Крылья Советов

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  • 2.853.552.45Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата России «Балтика» добыла один пункт. Калининградцы не дали себя обыграть «Ростову» (2:2).

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    До того «Балтика» уступила «Локомотиву» (2:3). Так что проблемы с надежностью тылов остаются актуальными.

    Хозяева явно намерены добиться очередной победы в Кубке. «Балтийцы» явно будут активно и агрессивно атаковать.

    «Крылья Советов»

    Эта команда в Кубке России выступает неудачно. По всей видимости, Игорь Осинькин явно сделал основную ставку на чемпионат.

    «Крылья Советов» проиграл все три своих кубковых матча. Причем в них самарцы пропустили 7 мячей, забив всего 3.

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    • Минувший тур РПЛ вышел для команды относительно продуктивным. «Крылья Советов» расписали мировую с ЦСКА (2:2).

    Вероятнее всего, самарцы вновь предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Осинькин даст шанс проявить себя резервистам.

    В этом матче гости намереваются разжиться очками. Три недели назад самарцы уже обыгрывали «Балтику» в рамках РПЛ (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Балтики» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.44.

    Калининградцы постараются продлить победную поступь в Кубке, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Балтики». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» продолжит победную поступь в Кубке России
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