«Балтика»
Калининградцы в Кубке идут блестяще. Все три поединка группового этапа команда Сергея Игнашевича выиграла.
Причем в трех матчах «балтийцы» забили 6 мячей. Да и победа над «Зенитом» (1:0) явно говорит о силе команды.
Коэффициенты матча Балтика — Крылья Советов
В минувшем туре чемпионата России «Балтика» добыла один пункт. Калининградцы не дали себя обыграть «Ростову» (2:2).
До того «Балтика» уступила «Локомотиву» (2:3). Так что проблемы с надежностью тылов остаются актуальными.
Хозяева явно намерены добиться очередной победы в Кубке. «Балтийцы» явно будут активно и агрессивно атаковать.
«Крылья Советов»
Эта команда в Кубке России выступает неудачно. По всей видимости, Игорь Осинькин явно сделал основную ставку на чемпионат.
«Крылья Советов» проиграл все три своих кубковых матча. Причем в них самарцы пропустили 7 мячей, забив всего 3.
Минувший тур РПЛ вышел для команды относительно продуктивным. «Крылья Советов» расписали мировую с ЦСКА (2:2).
Вероятнее всего, самарцы вновь предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Осинькин даст шанс проявить себя резервистам.
В этом матче гости намереваются разжиться очками. Три недели назад самарцы уже обыгрывали «Балтику» в рамках РПЛ (2:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.43.
На викторию «Балтики» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.44.
Калининградцы постараются продлить победную поступь в Кубке, так что
Наш прогноз — Победа «Балтики». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.