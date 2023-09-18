18 сентября в матче 5-го тура итальянской Серии В сыграют «Сампдория» и «Читтаделия». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Сампдория» — «Читтаделия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Дела у «Сампдории» идут не очень. Результаты оставляют желать лучшего. Команде нужно обязательно прибавить.

В последних трех матчах Серии В клуб не одержал ни одной победы. Были два поражения и одна ничья. За 270 минут коллектив из Генуи пропустил пять голов.

Сейчас «Сампдория» занимает 15-е место в таблице. Это явно не тот результат, который хотят видеть болельщики. В четырех турах набрано лишь два очка.

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«Сампдории» отступать некуда. Необходимо срочно что-то менять. Такими темпами команда окажется в зоне вылета. В домашней встрече «Сампдория» будет заряжена на победу.

«Читтаделия»

«Читтаделия» находится в середине турнирной таблицы. Команда неплохо начала новый сезон. Было набрано 5 очков в четырех встречах.

В последних трех турах клуб не побеждал. «Читтаделия» уступила «Парме» (0:2), а потом сыграла вничью с «Бари» (1:1) и «Венецией» (0:0).

Гости располагаются на 9-м месте. У «Читтаделии» есть шансы на успех в Генуе. Если удастся победить, то команда серьезно улучшит положение в таблице.

«Сампдория» не проигрывала «Читтаделии» в последних трех встречах. Сейчас обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому победить может кто угодно. Выделить явного фаворита крайне непросто.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» можно поставить за 2.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.35. Ничья оценена — в 3.20.

«Сампдория» играет дома. Команда будет идти вперед, чтобы улучшить положение в таблице.

Стоит сделать ставку на победу «Сампдории» с коэффициентом 2.24.

Обе команды постараются не допускать ошибок. В такой ситуации не нужно ждать открытого футбола. Наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.22.