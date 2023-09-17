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    «Канониры» одолеют ярославцев

    «Арсенал» Тула — «Шинник». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Шинник»
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    Сергей Ткачев
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Сентября 2023 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    «Арсенал» Тула

    Эта команда все никак не может найти свою игру. Да и кадровое переформатирование не проходит бесследно.

    Туляки мечтают о возвращении в элиту, но до этого очень далеко. Более того, «канониры» находятся лишь 13 месте.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Шинник

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  • 2.103.353.55Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Арсенал» Тула потерпел обидную неудачу. Дома команда по всем статьям уступила «Химкам» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Арсенал» Тула переиграл «Тюмень» (2:1). Да и с сильными торпедовцами удалось сыграть вничью (1:1).

    Туляки намерены взять три очка в родных стенах. Сергей Ткачев и его партнеры по атаке уж точно будут максимально активны.

    «Шинник»

    Эта команда стартовый отрезок первенства провела продуктивно. Ярославцы сейчас занимают 3 место в турнирной таблице.

    «Шинник» имеет заметные сложности в обороне. В 9 матчах в воротах ярославского клуба побывало уже 10 мячей.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды продуктивным. «Шинник» дома сломил сопротивление «Черноморца» Нв (2:1).

    Более того, эта победа стала для команды второй подряд. До того ярославцы минимально одолели «Нефтехимик».

    «Шинник» не проигрывает уже больше месяца. Да и вообще, ярославцы на подъеме, да и игра команды смотрится интересно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.35.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.02.

    «Арсенал» Тула силен на своем поле, к тому же потенциально команда способна побороться за место в зоне стыков.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.

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    «Арсенал» Тула — «Шинник»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» одолеют ярославцев
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