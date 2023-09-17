«Арсенал» Тула
Эта команда все никак не может найти свою игру. Да и кадровое переформатирование не проходит бесследно.
Туляки мечтают о возвращении в элиту, но до этого очень далеко. Более того, «канониры» находятся лишь 13 месте.
Коэффициенты матча Арсенал Тула — Шинник
В минувшем туре первенства «Арсенал» Тула потерпел обидную неудачу. Дома команда по всем статьям уступила «Химкам» (0:2).
До того «Арсенал» Тула переиграл «Тюмень» (2:1). Да и с сильными торпедовцами удалось сыграть вничью (1:1).
Туляки намерены взять три очка в родных стенах. Сергей Ткачев и его партнеры по атаке уж точно будут максимально активны.
«Шинник»
Эта команда стартовый отрезок первенства провела продуктивно. Ярославцы сейчас занимают 3 место в турнирной таблице.
«Шинник» имеет заметные сложности в обороне. В 9 матчах в воротах ярославского клуба побывало уже 10 мячей.
Минувший тур первенства вышел для команды продуктивным. «Шинник» дома сломил сопротивление «Черноморца» Нв (2:1).
Более того, эта победа стала для команды второй подряд. До того ярославцы минимально одолели «Нефтехимик».
«Шинник» не проигрывает уже больше месяца. Да и вообще, ярославцы на подъеме, да и игра команды смотрится интересно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.35.
На викторию «Шинника» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.02.
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.