«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Эта команда все никак не может найти свою игру. Да и кадровое переформатирование не проходит бесследно.

Туляки мечтают о возвращении в элиту, но до этого очень далеко. Более того, «канониры» находятся лишь 13 месте.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Шинник 1X2Новым игрокам 2.103.353.55Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Арсенал» Тула потерпел обидную неудачу. Дома команда по всем статьям уступила «Химкам» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Арсенал» Тула переиграл «Тюмень» (2:1). Да и с сильными торпедовцами удалось сыграть вничью (1:1).

Туляки намерены взять три очка в родных стенах. Сергей Ткачев и его партнеры по атаке уж точно будут максимально активны.

«Шинник»

Эта команда стартовый отрезок первенства провела продуктивно. Ярославцы сейчас занимают 3 место в турнирной таблице.

«Шинник» имеет заметные сложности в обороне. В 9 матчах в воротах ярославского клуба побывало уже 10 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды продуктивным. «Шинник» дома сломил сопротивление «Черноморца» Нв (2:1).

Более того, эта победа стала для команды второй подряд. До того ярославцы минимально одолели «Нефтехимик».

«Шинник» не проигрывает уже больше месяца. Да и вообще, ярославцы на подъеме, да и игра команды смотрится интересно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.35.

На викторию «Шинника» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.02.

«Арсенал» Тула силен на своем поле , к тому же потенциально команда способна побороться за место в зоне стыков.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.