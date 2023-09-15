«Каспий» сыграет на своем поле с «Мактааралом» в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 14:00 мск. «Каспий» — «Мактаарал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий»

Эта команда проваливает нынешний сезон. «Каспий» борется за выживание, находясь на 13 месте в таблице.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 21 матче пропущено уже 37 мячей, и это худший показатель в лиге.

В предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Каспий» расписал мировую с «Окжетпесом» (3:3).

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А вот до того «Каспий» дома уступил «Кызыл-Жару» (1:2). Да и вообще, команда не побеждает уже больше месяца.

«Каспий» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

«Мактаарал»

Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Мактаарал» находится на 11 месте, имея 18 очков в активе.

Вот только с победами у команды не складывается. В 19 матчах «Мактаарал» всего лишь 5 раз покидал поле со щитом.

Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Мактаарал» в родных стенах расправился с карагандинским «Шахтером» (3:1).

А вот до того команда взяла три очка в Талдыкоргане. Минимально был обыгран «Жетысу», так что «Мактаарал» явно на подъеме.

И уж точно «Мактаарал» постарается взять очки на выезде. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.41.

На викторию «Мактаарала» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.23.

«Мактаарал» сейчас явно на подъеме , так что наверняка постарается отдалиться от опасной зоны.

Наш прогноз — Победа «Мактаарала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.95. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.