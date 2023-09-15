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    Сможет ли «Гремио» набрать очки на поле «РБ Брагантино»?

    «Ред Булл Брагантино» — «Гремио». Ставка (к. 1.89) и прогноз на чемпионат Бразилии 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Гремио»
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    «Гремио» выиграл только три из девяти матчей вдали от дома
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Гремио» в рамках 23-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 03:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Сентября 2023 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 03:30 Гремио Гремио
  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    «РБ Брагантино» занимает шестое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

    В текущем чемпионате клуб из города Браганса-Паулиста до сих пор потерпел лишь четыре поражения.

    При этом на своем поле команда Педру Кайшиньи не смогла набрать очков лишь одной игре.

    В конце августа «РБ Брагантино» одержал домашнюю победу над «Куябой», после чего сыграл на выезде вничью с «Крузейро» (0:0).

    И в контексте предстоящей встречи важно отметить, что «РБ Брагантино» пропустил всего лишь один гол в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    «Гремио»

    «Гремио» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 21-м матче 30 очков.

    В прошлом туре клуб из Порту-Алегри выиграл на своем поле у «Куябы» (2:0). А перед этим была домашняя победа над «Крузейро» (3:0).

    На выезде команда Ренато Гаушо выступает заметно хуже. «Гремио» выиграл только три из девяти матчей вдали от дома.

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    Два предыдущих выезда завершились поражениями — от «Васку да Гама» (0:1) и «Сантоса» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На «РБ Брагантино» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Гремио» — за 3.94.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 3:3. Но на этот раз болельщикам вряд ли стоит рассчитывать на столь результативную игру.

    «РБ Брагантино» не позволит сопернику разгуляться на своей половине поля. С прессингом у хозяев все в порядке.

    Ставка — победа «РБ Брагантино» за 1.89.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Гремио»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гремио» набрать очки на поле «РБ Брагантино»?
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