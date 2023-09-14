«Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 23-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

В чемпионате Бразилии «Интернасьонал» выступает скромно, находясь сейчас во второй половине турнирки. Отметим, что у команды только три победы за 14 последних игр во всех соревнованиях.

Клуб опережает зону вылета на пять очков, тогда как соперник опережает соперника из Порту-Алегри на два балла, так что победа позволит ему обойти оппонента.

Зато куда успешнее команда выступает в Кубке Либертадорес. В этом турнире она вышла в полуфинал, где сыграет против соотечественников из «Флуминенсе».

Все прогнозы на футбол

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что хозяева выглядят фаворитом грядущей встречи.

«Сан-Паулу»

Команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает скромное 11-е место, сражаясь за попадание в Южноамериканский кубок.

В предыдущем своем поединке команда прошла в полуфинал Южноамериканского кубка. В серии пенальти «Сан-Паулу» обыграл эквадорский ЛДУ Кито.

А вот до того «Сан-Паулу» потерпел поражение в чемпионате Бразилии. Команда уступила скромной «Америке Минейро» (1:2).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проиграл, тогда как на сегодня у него четырехматчевая безвыигрышная серия, так что гостям будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Интернасьонал», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Сан-Паулу» оценивается в 3,49, ничья — в 3,22.

В трех последних матчах гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Интернасьонал» выиграет за 2,16.

Еще один вариант ставки — «Интернасьонал» победит с «сухим» счетом за 2,06, ведь гости проиграли последние три матча, а хозяева выиграли два последних поединка, ни разу не пропустив.