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    Обойдет ли «Интернасьонал» «Сан-Паулу»?

    «Интернасьонал» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»
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    «Интернасьонал» — фаворит матча
    «Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 23-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Сентября 2023 года
    Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 03:30 Сан-Паулу Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
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    «Интернасьонал»

    В чемпионате Бразилии «Интернасьонал» выступает скромно, находясь сейчас во второй половине турнирки. Отметим, что у команды только три победы за 14 последних игр во всех соревнованиях.

    Клуб опережает зону вылета на пять очков, тогда как соперник опережает соперника из Порту-Алегри на два балла, так что победа позволит ему обойти оппонента.

    Зато куда успешнее команда выступает в Кубке Либертадорес. В этом турнире она вышла в полуфинал, где сыграет против соотечественников из «Флуминенсе».

    Все прогнозы на футбол

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что хозяева выглядят фаворитом грядущей встречи.

    «Сан-Паулу»

    Команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает скромное 11-е место, сражаясь за попадание в Южноамериканский кубок.

    В предыдущем своем поединке команда прошла в полуфинал Южноамериканского кубка. В серии пенальти «Сан-Паулу» обыграл эквадорский ЛДУ Кито.

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    • А вот до того «Сан-Паулу» потерпел поражение в чемпионате Бразилии. Команда уступила скромной «Америке Минейро» (1:2).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проиграл, тогда как на сегодня у него четырехматчевая безвыигрышная серия, так что гостям будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Интернасьонал», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Сан-Паулу» оценивается в 3,49, ничья — в 3,22.

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    В трех последних матчах гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Интернасьонал» выиграет за 2,16.

    Еще один вариант ставки — «Интернасьонал» победит с «сухим» счетом за 2,06, ведь гости проиграли последние три матча, а хозяева выиграли два последних поединка, ни разу не пропустив.

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    «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Интернасьонал» «Сан-Паулу»?
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