Италия
Сборная Италии стала победителем прошлого чемпионата Европы, одолев в финале по пенальти Англии. Однако после этого она не преодолела квалификацию ЧМ-2022 и второй раз подряд осталась без мирового форума.
В текущем же квалификационном цикле «Скуадра Адзурра» провела только три поединка, в которых набрала четыре очка, с которыми находится на третьей строке и отстает от второй проходной позиции на три пункта при матче в запасе.
Коэффициенты матча Италия — Украина
Начали итальянцы данную компании с домашнего фиаско от англичан 1:2, затем они переиграли на выезде скромную Мальту 2:0, а несколько дней тому назад оступились в Северной Македонии, расписав мировую с хозяевами — 1:1.
Напомним, что летом сборная Италии принимала участие в финальной части Лиги наций и заняла там третье место. В полуфинале она уступила 1:2 Испании, а в игре за бронзу одолела 3:2 Нидерланды.
Украина
Национальная команда Украины на прошлом чемпионате Европы выступила весьма неплохо, добравшись там до четвертьфинала, где проиграла Англии.
В текущей квалификации к континентальному первенству «желто-синие» набрали семь пунктов в четырех играх и расположились на второй строке в своей группе, уступая шесть пунктов первым англичанам и опережая на три балла третьих итальянцев.
Стартовали украинцы в этой компании с гостевого фиаско от родоначальников футбола 0:2, потом поочередно одолели в гостях 3:2 Македонию и дома 1:0 Мальту. А накануне они расписали почетную мировую с Англией в домашней игре — 1:1.
Стоит отметить, что Украина никогда не обыгрывала Италии в истории противостоянии этих сборных. В восьми очных поединках дважды была мировая в товарняках, а в официальных шести матчах побеждали только итальянцы.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Италии предлагают — 1.48.
На викторию Украины дают — 8.15, ничья оценена — в 4.59.
В данном поединке прогнозируем, что украинцы вновь неудачно сыграют против Италии и проиграют. Причем ставим на то, что хозяева смогут добыть сухую викторию.
И в то же время ждем, что «Скуадра Адзурра» сыграет в любимом своем прагматичном стиле и выдаст низовой поединок.