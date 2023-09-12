ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус ТюрамЧто смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби Илкай Гюндоган перешел в «Барсу» бесплатноПулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 23:55
    • Нидерланды в волевом стиле одолели Ирландию в квалификации Евро-2024
  • 22:42
    • Звонарева и Зигемунд уступили в финале парного турнира US Open
  • 18:16
    • Флик уволен из сборной Германии
  • 17:53
    • Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира
  • 06:42
    • Winline: фрибет 500 000 рублей. Как его получить?
    Все новости спорта

    Украина вновь неудачно сыграет против Италии?

    Италия — Украина. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Евро-2024, 12 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Италия — Украина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    Во вторник, 12 сентября, в Милане на «Сан-Сиро» сборная Италии сыграет против национальной команды Украины в пятом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Италия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 12 Сентября 2023 года

    Италия

    Сборная Италии стала победителем прошлого чемпионата Европы, одолев в финале по пенальти Англии. Однако после этого она не преодолела квалификацию ЧМ-2022 и второй раз подряд осталась без мирового форума.

    В текущем же квалификационном цикле «Скуадра Адзурра» провела только три поединка, в которых набрала четыре очка, с которыми находится на третьей строке и отстает от второй проходной позиции на три пункта при матче в запасе.

    Коэффициенты матча Италия — Украина

    1X2Новым игрокам
  • 1.504.307.20Бонус$9500
    •

    Начали итальянцы данную компании с домашнего фиаско от англичан 1:2, затем они переиграли на выезде скромную Мальту 2:0, а несколько дней тому назад оступились в Северной Македонии, расписав мировую с хозяевами — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Напомним, что летом сборная Италии принимала участие в финальной части Лиги наций и заняла там третье место. В полуфинале она уступила 1:2 Испании, а в игре за бронзу одолела 3:2 Нидерланды.

    Украина

    Национальная команда Украины на прошлом чемпионате Европы выступила весьма неплохо, добравшись там до четвертьфинала, где проиграла Англии.

    В текущей квалификации к континентальному первенству «желто-синие» набрали семь пунктов в четырех играх и расположились на второй строке в своей группе, уступая шесть пунктов первым англичанам и опережая на три балла третьих итальянцев.

  • Месси «прошел» весь футбол! Почему аргентинец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года
  • Герой сборной Аргентины поднял планку мастерства на чемпионате мира, и, возможно, его никогда не затмят
  • 07/09/2023

    • Стартовали украинцы в этой компании с гостевого фиаско от родоначальников футбола 0:2, потом поочередно одолели в гостях 3:2 Македонию и дома 1:0 Мальту. А накануне они расписали почетную мировую с Англией в домашней игре — 1:1.

    Стоит отметить, что Украина никогда не обыгрывала Италии в истории противостоянии этих сборных. В восьми очных поединках дважды была мировая в товарняках, а в официальных шести матчах побеждали только итальянцы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Италии предлагают — 1.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Украины дают — 8.15, ничья оценена — в 4.59.

    В данном поединке прогнозируем, что украинцы вновь неудачно сыграют против Италии и проиграют. Причем ставим на то, что хозяева смогут добыть сухую викторию.

    И в то же время ждем, что «Скуадра Адзурра» сыграет в любимом своем прагматичном стиле и выдаст низовой поединок.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Шнайдер — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кенин — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Италия — Украина: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры