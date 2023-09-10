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    Прервет ли Австралия победный ход Мексики?

    Мексика — Австралия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 сентября 2023 года

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    Мексика — фаворит матча
    10 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Мексики и Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 мск. Мексика — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Сентября 2023 года
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    Мексика

    Минувшим летом Мексика участвовала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там она добралась до финала, в котором победила Панаму (1:0) и выиграла первенство.

    Мексиканцы третий раз подряд добрались до финала на главном турнире для сборных, которые входят в КОНКАКАФ.

    Коэффициенты матча Мексика — Австралия

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  • 1.753.704.80Бонус$9500
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    В двух предыдущих случаях соперником Мексики по решающему матчу была команда США. В 2019-м «зеленые» одержали победу со со счетом 1:0, а двумя годами позже уступили — 0:1.

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    Отметим, что сейчас у команды победная серия в три поединка кряду, поэтому ее форма делает ее фаворитом грядущей товарищеской встречи.

    Австралия

    Австралийцы сильны, но стабильности им явно недостает. Правда, иногда команда может порадовать яркой и результативной игрой.

    В своем последнем матче Австралия проиграла. Контрольная встреча на выезде с Аргентиной принесла поражение (0:2).

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    • Ранее в марте «Соккеруз» снова потерпели фиаско. Контрольная встреча на своем поле с Эквадором также закончилась неудачей (1:2).

    В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив трижды проиграл и лишь раз выиграл, так что гости не выглядят фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Мексику, коэффициент на победу которой равен 1,83. Успех Австралии оценивается в 4,32, ничья — в 3,76.

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    В трех из четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,97.

    Еще один вариант ставки — Мексика победит за 1,83, ведь хозяева выиграли три последних матча.

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    Мексика — Австралия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли Австралия победный ход Мексики?
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