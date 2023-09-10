Мексика
Минувшим летом Мексика участвовала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там она добралась до финала, в котором победила Панаму (1:0) и выиграла первенство.
Мексиканцы третий раз подряд добрались до финала на главном турнире для сборных, которые входят в КОНКАКАФ.
Коэффициенты матча Мексика — Австралия
В двух предыдущих случаях соперником Мексики по решающему матчу была команда США. В 2019-м «зеленые» одержали победу со со счетом 1:0, а двумя годами позже уступили — 0:1.
Отметим, что сейчас у команды победная серия в три поединка кряду, поэтому ее форма делает ее фаворитом грядущей товарищеской встречи.
Австралия
Австралийцы сильны, но стабильности им явно недостает. Правда, иногда команда может порадовать яркой и результативной игрой.
В своем последнем матче Австралия проиграла. Контрольная встреча на выезде с Аргентиной принесла поражение (0:2).
Ранее в марте «Соккеруз» снова потерпели фиаско. Контрольная встреча на своем поле с Эквадором также закончилась неудачей (1:2).
В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив трижды проиграл и лишь раз выиграл, так что гости не выглядят фаворитом.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом Мексику, коэффициент на победу которой равен 1,83. Успех Австралии оценивается в 4,32, ничья — в 3,76.
В трех из четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,97.
Еще один вариант ставки — Мексика победит за 1,83, ведь хозяева выиграли три последних матча.