В пятницу, 8 сентября, в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе сборная Грузии сыграет против национальной команды Испании в пятом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Грузия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

В текущем отборочном цикле сборная Грузии набрала четыре очка в трех проведенных играх и находится на второй строке в группе, сильно отставая от лидера, а конкуренты поджимают.

Начали «крестоносцы» эту компанию с мирового результата с командой Норвегии, сыграв 1:1 на своем поле. После этого они на выезде смогли одолеть Кипр со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Грузия — Испания 1X2Новым игрокам 10.005.401.33Бонус$9500

В третьей же игре квалификационного цикла грузины потерпели первое фиаско в турнире, уступив в гостевом поединке 0:2 команде Шотландии, которая выиграла все четыре игры в этом отборе.

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До этого сборная Грузии удачно выступила в Лиге наций, где выиграла квартет у Болгарии, Македонии и Гибралтара, и повысилась до дивизиона Б.

Испания

Сборная Испании в этой квалификационной компании к континентальному первенству успела провести только две встречи, в которых набрала три очка и идет сейчас в группе четвертой.

Стартовала «Красная Фурия» в этом соревновании с домашней крупной виктории над командой Норвегии 3:0, после чего она уступила в выездной игре шотландцам 0:2.

Этим летом испанцы смогли выиграть трофей Лиги наций. Сперва на полуфинальной стадии они переиграли Италию 2:1, а в решающей игре одолели по пенальти Хорватию.

Между собой эти сборные провели пять встреч. В четырех из них сильнее оказалась сборная Испании, причем все эти игры были официальными. И раз в товарняке победили грузины.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Испании предлагают — 1.33.

На викторию Грузии дают — 9.40, ничья оценена — в 5.25.

Уж на своем поле грузины дадут бой именитому сопернику и если проиграют, то не более чем с разницей в один мяч. Так что рекомендуем ставить на хозяев с форой +1,5 гола.

И также еще ставим в данном поединке на то, что в первой половине матча будет ничья.