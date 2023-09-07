Сборная Норвегии сыграет на своем поле против команды Иордании в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 7 сентября, начало — в 20:00 мск. Норвегия — Иордания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборная Норвегии выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей. И этот спад совпал со стартом квалификации Евро-2024.

В марте норвежцы потерпели крупное поражение от Испании (0:3), после чего сыграли вничью с Грузией (1:1).

Еще одним разочарованием стало июньское поражение от Шотландии (1:2) на своем поле.

Вскоре после этого Норвегия одержала победу над Кипром (3:1) благодаря дублю Эрлинга Холанна, но все равно очевидно, что ей будет очень сложно пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Иордания

Сборная Иордании с июня прошлого года проводила только товарищеские матчи.

И надо сказать, что эти ребята тоже умеют играть, не зря с ними периодически встречаются в том числе и европейские сборные.

Например, в ноябре 2022-го команда Андана Хамада сыграла с Испанией. Да, проиграли, но при этом смогли забить — 1:3.

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В июне сборная Иордании провела зрелищный матч против Сербии (2:3), после чего одержала победу над Ямайкой (2:1).

Прогноз и ставка

На Норвегию в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу Иордании — за 10.25.

С Холанном и Мартином Эдегором норвежцы, скорее всего, обыграют иорданцев. Другой вопрос, что до разгрома может и не дойти. Хозяева надо поберечь силы на важнейший матч с Грузией в квалификации Евро-2024.

Ставка — победа Норвегии + тотал меньше 3,5 за 2.02.