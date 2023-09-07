Норвегия
Сборная Норвегии выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей. И этот спад совпал со стартом квалификации Евро-2024.
В марте норвежцы потерпели крупное поражение от Испании (0:3), после чего сыграли вничью с Грузией (1:1).
Еще одним разочарованием стало июньское поражение от Шотландии (1:2) на своем поле.
Вскоре после этого Норвегия одержала победу над Кипром (3:1) благодаря дублю Эрлинга Холанна, но все равно очевидно, что ей будет очень сложно пробиться в финальную часть чемпионата Европы.
Иордания
Сборная Иордании с июня прошлого года проводила только товарищеские матчи.
И надо сказать, что эти ребята тоже умеют играть, не зря с ними периодически встречаются в том числе и европейские сборные.
Например, в ноябре 2022-го команда Андана Хамада сыграла с Испанией. Да, проиграли, но при этом смогли забить — 1:3.
В июне сборная Иордании провела зрелищный матч против Сербии (2:3), после чего одержала победу над Ямайкой (2:1).
Прогноз и ставка
На Норвегию в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу Иордании — за 10.25.
С Холанном и Мартином Эдегором норвежцы, скорее всего, обыграют иорданцев. Другой вопрос, что до разгрома может и не дойти. Хозяева надо поберечь силы на важнейший матч с Грузией в квалификации Евро-2024.
Ставка — победа Норвегии + тотал меньше 3,5 за 2.02.