«Челси»
«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.
Так себе, конечно, старт, хотя после первой игры с «Ливерпулем» (1:1) на «Энфилде» появилась надежда на светлое будущее.
Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест
Однако дальше, как обычно, что-то пошло не так. Во втором туре «Челси» проиграл «Вест Хэму» (1:3), показав при этом совершенно бездарный футбол.
И команде Маурисио Почеттино повезло, что ее следующим соперником стал «Лутон». «Синие» разбили новичка лиги со счетом 3:0. Но это абсолютно не показательный успех, поскольку соперник, похоже, не соответствует уровню элитного дивизиона.
Среди недели «Челси» одержал еще одну победу — на этот раз над «Уимблдоном» в рамках Кубка лиги. И к этому результату тоже нельзя относиться слишком серьезно.
Лучше обратить внимание на то, что
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» тем временем набрал в трех матчах три очка и находится в таблице на 14-й строчке.
«Лесники» проиграл три из четырех первых матчей нового сезона. Ранее на этой неделе они уступили на своем поле «Бернли» (0:1) в Кубке лиги.
Перед этим было поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). И это, конечно, очень обидный результат, учитывая тот факт, что уже через пять минут после стартового свистка «Ноттингем» вонзил в ворота «красных дьяволов» два мяча. Итог — соперник совершил камбэк.
Стоит отметит, что команда Стива Купера даже в тех матчах, где проиграла, выглядела не так уж плохо. Этот тот случай, когда не совсем правильно оценивать только по результатам.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ноттингем Форест» за 7.90.
«Челси» пока еще не заслужил, чтобы его считали явным фаворитом. Причет даже в матчах на «Стэмфорд Бридж». Разве что в соперниках тухлый «Лутон». А остальные вполне способны сделать больно главным транжирам Европы.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.30.
В прошлом сезоне «Челси» ни разу не выиграл у «Ноттингеме», оба матча завершились вничью — 1:1 и 2:2. Тогда у «синих» команда была ни чуть не хуже нынешней.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Ноттингем Форест» во втором тайме за 2.57.