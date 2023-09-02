ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ? Чон Чхан Сон5 самых ярких побед «Корейского зомби»
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
  • 22:53
    • «Аякс» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Челси» потеряет очки в матче против «Ноттингем Форест»?

    «Челси» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Англии 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг
    «Челси» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в четвертом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •

    «Челси»

    «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    Так себе, конечно, старт, хотя после первой игры с «Ливерпулем» (1:1) на «Энфилде» появилась надежда на светлое будущее.

    Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 1.405.008.50Бонус$9500
    •

    Однако дальше, как обычно, что-то пошло не так. Во втором туре «Челси» проиграл «Вест Хэму» (1:3), показав при этом совершенно бездарный футбол.

    И команде Маурисио Почеттино повезло, что ее следующим соперником стал «Лутон». «Синие» разбили новичка лиги со счетом 3:0. Но это абсолютно не показательный успех, поскольку соперник, похоже, не соответствует уровню элитного дивизиона.

  • Страсти по Джонсону. Почему топ-клубы ведут борьбу за форварда «Ноттингем Фореста»
  • «Форесту» придется продать своего самого забивного нападающего
  • Вчера

    • Среди недели «Челси» одержал еще одну победу — на этот раз над «Уимблдоном» в рамках Кубка лиги. И к этому результату тоже нельзя относиться слишком серьезно.

    Лучше обратить внимание на то, что у «Челси» снова забит лазарет. В ближайшее время не будут играть Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Трево Чалоба, Ромео Лавиа и Карни Чуквуэмеке. Плюс пока нет точно информации по поводу Михаила Мудрика, пропустившего недавние матчи из-за повреждения.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» тем временем набрал в трех матчах три очка и находится в таблице на 14-й строчке.

    «Лесники» проиграл три из четырех первых матчей нового сезона. Ранее на этой неделе они уступили на своем поле «Бернли» (0:1) в Кубке лиги.

    Перед этим было поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). И это, конечно, очень обидный результат, учитывая тот факт, что уже через пять минут после стартового свистка «Ноттингем» вонзил в ворота «красных дьяволов» два мяча. Итог — соперник совершил камбэк.

    Все прогнозы на АПЛ

    Стоит отметит, что команда Стива Купера даже в тех матчах, где проиграла, выглядела не так уж плохо. Этот тот случай, когда не совсем правильно оценивать только по результатам.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ноттингем Форест» за 7.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Челси» пока еще не заслужил, чтобы его считали явным фаворитом. Причет даже в матчах на «Стэмфорд Бридж». Разве что в соперниках тухлый «Лутон». А остальные вполне способны сделать больно главным транжирам Европы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.30.

    В прошлом сезоне «Челси» ни разу не выиграл у «Ноттингеме», оба матча завершились вничью — 1:1 и 2:2. Тогда у «синих» команда была ни чуть не хуже нынешней.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Ноттингем Форест» во втором тайме за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» потеряет очки в матче против «Ноттингем Форест»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры