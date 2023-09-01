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    «Верес» — «Черноморец». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, УПЛ, 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Черноморец»
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    Роман Григорчук
    «Верес» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 17:00 мск. «Верес» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 01 Сентября 2023 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 17:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Верес»

    Ровенчане стартовали в чемпионате Украины довольно скромно. Команда Сергея Лавриненко разжилась пока только одним зачетным баллом.

    Причем этот самый турнирный пункт был набран в матче с «Шахтером» (1:1). Правда, «Верес» все еще замыкает турнирную таблицу УПЛ.

    В минувшем туре чемпионата «Верес» снова проиграл. Дома команда Лавриненко уступила «Ворскле» (1:2).

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    После того ровенчане еще и прошли в следующую стадию Кубка Украины. Команда уверенно переиграла «Эпицентр» (3:1).

    И уж точно ровенчане будут стараться добыть первую викторию в чемпионате. Вот только игра команды вызывает вопросы.

    «Черноморец»

    Эта команда сейчас находится на 9 месте в таблице. «Черноморец» потенциально способен вклиниться в борьбу за место в еврокубках.

    Команда Романа Григорчука по игре смотрится монолитно. Вот только реализация хромает на обе ноги: 3 забитых мяча в 3 матчах.

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    • Минувший тур принес команде форменное разочарование. Одесситы уступили набирающей ход «Ворскле» (1:2).

    Наверняка должен прибавить новичок команды Владислав Вакула. Некогда перспективный футболист способен воскресить свою карьеру на берегах Черного моря.

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Состав у одесситов по именам крепкий, да и недавняя виктория над киевским «Динамо» (3:2) говорит о многом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Черноморца» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Вереса» дают — 3.31, ничья оценена — в 3.35.

    «Черноморец» выглядит мощнее соперника, плюс свое веское слово должны сказать лидеры одесситов.

    Наш прогноз — Победа «Черноморца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Верес» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «моряки» одолеть аутсайдера?
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