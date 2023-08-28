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    «Интер» легко победит «Кальяри»

    «Кальяри» — «Интер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 28 августа 2023 года

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    Лаутаро Мартинеса
    «Интер» сыграет на выезде против «Кальяри» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:45 мск. «Кальяри» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2023 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Кальяри»

    Команда из одноименного города начала новый сезон с ничейного результата. «Красно-синие» смогли устоять и не пропустить от «Торино», но и не забили в его ворота. Вообще же думается, что «сардинцы» будут бороться за выживание, а их главной задачей будет закрепиться в Серии А.

    Еще в прошлом сезоне коллектив из Кальяри выступал в Серии В. «Островитяне» стали только пятыми по итогам регулярного чемпионата, но в раунде плей-офф за повышение в классе сначала прошли «Венецию» (2:1), затем сломили сопротивление «Пармы» (3:2, 0:0) и, наконец, оказались сильнее «Бари» (1:1, 1:0).

    Коэффициенты матча Кальяри — Интер

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    К слову, «Кальяри» уже также взял старт в новом розыгрыше Кубка Италии. Подопечные Клаудио Раньери на стадии 1/32 финала с трудом, но все же переиграли в родных стенах «Палермо» в дополнительное время (2:1) и теперь сыграют с «Удинезе».

    Все прогнозы на Серию А

    Во время подготовки к новому сезону «Кальяри» провел пять товарищеских матчей. Команда переиграла «Ольбию» (2:0), юных футболистов «Ромы» (4:1), молодежный состав «Ювентуса» (3:0) и «Комо» (2:1), но сыграли вничью с «Брестом» (1:1).

    «Интер»

    «Черно-синие» победно стартовали в новом розыгрыше чемпионата Италии. «Нерадзурри» в родных стенах без проблем разобрались с «Монцой» (2:0). Автором двух забитых мячей в этом противостоянии стал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

    Прошлый сезон выдался для «желанных» относительно удачным. Команда из Милана набрала 72 очка и заняла третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Лацио» и «Наполи». Это позволит змеям выступить в этом сезоне в Лиге чемпионат.

    Также миланский коллектив смог выиграть Кубок Италии, в финале переиграл «Фиорентину» (2:1) благодаря дублю того Мартинесе. Также миланцы пробились в финал Лиги чемпионов, однако там уступили английскому «Манчестер Сити» (0:1).

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  • 25/08/2023

    • В рамках подготовки к новому сезону «Интер» также провел пять товарищеских матчей. Подопечные Симоне Индзаги смогли взять верх над «Пергокремой» (10:0), «ПСЖ» (2:1), «Зальцбургом» (4:3) и «Эгнатией» (4:2), но не смогли одолеть «Аль-Наср» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.46.

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    На викторию «Кальяри» дают 6.90, ничья оценена в 4.90.

    Сделаем ставку на уверенную победу «Интера».

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Кальяри» — «Интер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» легко победит «Кальяри»
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