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    «Арсенал» Тула — «Торпедо». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Первая лига, 28 августа 2023 года

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    «Торпедо»
    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграет против «Торпедо» в рамках 7-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Августа 2023 года

    «Арсенал» Тула

    Команда занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе, гранича с зоной вылета. «Арсенал» выдал далеко не самый лучший старт сезона, но все еще можно исправить — потенциал есть.

    У команды виднеется проблема с результативностью — всего 4 гола в 6-и встречах при 7-и пропущенных. Стоит отметить, что в половине матчей этого сезона команда закончила матч со счетом 0:0.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Торпедо

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    За 6 встреч тульский «Арсенал» проиграл только дважды, а выиграл лишь однажды. Во всех остальных случаях — ничья. Примечательно, что команда забила больше одного гола только в одном матче против «Енисея» (2:0).

    Календарь и таблица ФНЛ

    В предстоящем матче «Арсенал» попытается наладить результат, но «Торпедо» очень серьезный соперник, с которым могут быть проблемы. Москвичи только набирают ход, что может быть не кстати для тульского коллектива.

    «Торпедо»

    Команда занимает только 6-е место в таблице Первой лиги, но не все так плохо. «Торпедо» постепенно находит свою игру и становится на победные рельсы. От 2-й строчки, которая позволит москвичам вернуться в РПЛ разрыв всего 3 балла.

    За 6 матчей в нынешнем сезоне «Торпедо» проиграло только дважды — «Соколу» (0:1) и «Алании» (0:2), трижды победило и однажды сыграло вничью. За этот период команда забила 7 голов при 6-и пропущенных.

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    • Стоит отметить, что в гостях московская команда пока что по разу выиграла и проиграла. Учитывая то, что у тульского «Арсенала» не особо идет игра — «Торпедо» можно надеяться на положительный результат.

    Москвичи выйдут на поле перед этим матчем в качестве фаворитов. Можно предположить, что «Торпедо» точно забьет, а также будет претендовать на победу, ведь от игроков требуют возвращения в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Арсенала» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    «Торпедо» будет настроено победить, а «Арсенал» попытается сдержать москвичей. Можно предположить, что исход матча решить один гол.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал голов 2 меньше за 2.50.

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    «Арсенал» Тула — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды забьют минимум голов
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