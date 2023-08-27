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    «Тенерифе» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В третьем туре испанской Сегунды-2023/24 «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Матч запланирован на 26 августа, начало — в 20:00 по мск. «Тенерифе» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Августа 2023 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 20:30 Сарагоса Сарагоса
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    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    Островитяне за 42 проведенные игры добыли 14 викторий, причем 12 из них были домашними. Еще 15 встреч коллектив завершил вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составила 42:37.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Сарагоса

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    «Сине-белые» активно готовились к новому сезону и провели шесть спаррингов, играя только с испанскими командами. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли.

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    Обе же игры нового розыгрыша Сегунды «Тенерифе» выиграл всухую, переиграв на своем поле «Овьедо» 1:0 и «Уэску» 2:0 в гостевом поединке.

    «Сарагоса»

    Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

    Арагонцы за всю турнирную дистанцию минувшего первенства добыли лишь 12 викторий за 42 матча, 13 встреч проиграли и 17 поединков свели вничью, разница мячей составила 40:39.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В летнее трансферное окно коллектив пополнился только свободными агентами и значимых продаж у клуба не было. За семь товарняков он четыре раза победил и трижды уступил.

    В новом же розыгрыше Сегунды «Сарагоса» также выиграла обе проведенных матча, поочередно одолев на своем поле «Вильярреал-2» 2:0 и «Вальядолид» 1:0.

    В прошлом сезоне «Сарагоса» в матчах с «Тенерифе» набрала четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв вничью 1:1. Отметим, что в четырех их последних очных играх забивалось ровно по два мяча.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.22.

    В этом поединке также прогнозируем, что обе команды на двоих проведут несколько мячей. В общем, ставим на 2-3 гола в поединке.

    И также еще прогнозируем, то что матч завершиться вничью со счетом 1:1.

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    «Тенерифе» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Текущие лидеры поделят между собой очки
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