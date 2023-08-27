«Ювентус»
Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Ювентус», во многом из-за снятия очков, явно лихорадило.
Причем главной ценностью команды всегда были надежные тылы. Вот и нынешний сезон туринцы начали, еще не пропустив свои ворота.
Коэффициенты матча Ювентус — Болонья
В своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Ювентус» учинил разгром традиционно ершистому «Удинезе» (3:0).
Из пяти последних очных встреч «Ювентус» трижды обыграл «Болонью». В прошедшем чемпионате туринцы дома обыграли соперника со счетом 3:0.
«Ювентус» наверняка будет агрессивно атаковать. И состав у туринцев сильный, и соперник не выглядит столь монолитно.
«Болонья»
Эта команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Например, лишилась своего лидера Марко Арнаутовича, перешедшего в «Интер».
Прошла «Болонья» и в следующую стадию Кубка Италии. Дома команда уверенно расправилась с «Чезеной» (2:0).
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Болонья» по всем статьям уступила «Милану» (0:2).
Основные надежды в атаке ложатся на Джошуа Зиркзее. Перспективный голландец способен выдать результативный сезон.
«Болонья» традиционно неудачно противостоит туринцам. Вот и нынешняя диспозиция явно не в пользу гостей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.52.
На викторию «Болоньи» дают — 7.19, ничья оценена — в 4.56.
Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.