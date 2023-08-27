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    «Старая Сеньора» будет торопиться

    «Ювентус» — «Болонья». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Болонья»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:30 мск. «Ювентус» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Ювентус»

    Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Ювентус», во многом из-за снятия очков, явно лихорадило.

    Причем главной ценностью команды всегда были надежные тылы. Вот и нынешний сезон туринцы начали, еще не пропустив свои ворота.

    Коэффициенты матча Ювентус — Болонья

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    В своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Ювентус» учинил разгром традиционно ершистому «Удинезе» (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных встреч «Ювентус» трижды обыграл «Болонью». В прошедшем чемпионате туринцы дома обыграли соперника со счетом 3:0.

    «Ювентус» наверняка будет агрессивно атаковать. И состав у туринцев сильный, и соперник не выглядит столь монолитно.

    «Болонья»

    Эта команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Например, лишилась своего лидера Марко Арнаутовича, перешедшего в «Интер».

    Прошла «Болонья» и в следующую стадию Кубка Италии. Дома команда уверенно расправилась с «Чезеной» (2:0).

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Болонья» по всем статьям уступила «Милану» (0:2).

    Основные надежды в атаке ложатся на Джошуа Зиркзее. Перспективный голландец способен выдать результативный сезон.

    «Болонья» традиционно неудачно противостоит туринцам. Вот и нынешняя диспозиция явно не в пользу гостей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Болоньи» дают — 7.19, ничья оценена — в 4.56.

    «Старая Сеньора» явно начнет встречу активно, и уж точно сумеет добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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