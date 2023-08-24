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    «Фенербахче» не упустит победу на своем поле

    «Фенербахче» — «Твенте». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Фенербахче»
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках первого матча финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Фенербахче
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    «Фенербахче»

    Команда очень мощно стартовала в нынешнем сезоне. В турецкой Суперлиге «Фенербахче» пока не проигрывал, а также находится в шаге от попадания на групповой этап Лиги конференций.

    Нынешний сезоне турецкая команда начала с четвертьфинала квалификации ЛК, не оставив шансов «Зимбру» (5:0 и 4:0). Затем команде попался словенский «Марибор», который также был легко повержен — 3:1 и 3:0.

    Коэффициенты матча Фенербахче — Твенте

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  • 1.654.105.20Бонус$9500
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    Команда уверенно ворвалась в заключительный раунд квалификации, являясь записным фаворитом в матче с «Твенте». Стоит отметить, что «Фенербахче» также не проиграл ни одной встречи в Суперлиге, обыграв «Газиантеп» (2:1) и «Самсунспор» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предстоящем матче «Фенербахче» попытается сделать результат на своем поле. «Твенте» будет тяжело противостоять туркам. «Фенербахче» действительно набрал хороший ход и, похоже, останавливаться не собирается.

    «Твенте»

    Команда является одним из лидеров чемпионата Нидерландов, выдав мощный старт в нынешнем сезоне. «Твенте» дошел до заключительного этапа квалификации ЛК, но в соперниках у команды «Фенербахче», который крушит всех подряд.

    Для того, чтобы добраться до финала квалификации ЛК «Твенте» сначала прошел «Хаммарбю» (1:0 и 1:1), а потом «Ригу» (2:0 и 3:0). Команда уверенно дошла до заключительной стадии, но с «Фенербахче» точно легко не будет.

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    • Стоит отметить, что за 6 матчей в нынешнем сезоне «Твенте» ни разу не проиграл — 5 побед и одна ничья. За этот период команда забила 14 голов при 3-х пропущенных.

    Несмотря на это, «Фенербахче» имеет более мастеровитых игроков в своем составе. Можно предположить, что «Твенте» отдаст инициативу в этом матче, но команда точно получит шансы забить, а воспользуется ли этим?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Твенте» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.00.

    «Фенербахче» точно не отдаст победу на своем поле. Можно предположить, что хозяева победят с форой в несколько мячей, но при этом пропустят.

    Наш прогноз — Победа «Фенербахче» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — тотал 3 больше за 2.02.

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    «Фенербахче» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не упустит победу на своем поле
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