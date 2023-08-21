«Торино» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Эта команда не столь удачно провела предыдущий сезон. «Торино» финишировал всего на 10 месте в турнирной таблице Серии А.

Статус крепкого середняка итальянского футбола «быки» подтверждают регулярно. Да и подбор игроков у команды приличный.

Коэффициенты матча Торино — Кальяри 1X2Новым игрокам 1.673.755.40Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Торино» прошел «Фералписало», переиграв скромного соперника со счетом 2:1.

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Из пяти последних очных встреч «Торино» трижды уступил «Кальяри». Последняя же виктория датирована началом 2021 года.

«Торино» наверняка постарается стартовать с победы. Тем паче, родные болельщики явно погонят «быков» в атаку.

«Кальяри»

Эта команда сумела быстро вернуться в элиту. В финале плей-офф «Кальяри» смог переиграть «Бари».

Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из пяти спаррингов удалось отпраздновать четыре виктории.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В кубковом матче с «Палермо» она победила в овертайме (2:1).

А вот французский «Брест» в контрольной встрече одолеть не удалось. Соперники обменялись забитыми голами.

Сардинцы явно постараются зацепиться за очки. К тому же «Кальяри» традиционно успешно противостоит «быкам».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.74.

На викторию «Кальяри» дают — 5.48, ничья оценена — в 3.87.

«Быки» явно намерены максимально успешно стартовать в чемпионате, так что ждем от хозяев активных атак .

Наш прогноз — Победа «Торино» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.