«Торино»
Эта команда не столь удачно провела предыдущий сезон. «Торино» финишировал всего на 10 месте в турнирной таблице Серии А.
Статус крепкого середняка итальянского футбола «быки» подтверждают регулярно. Да и подбор игроков у команды приличный.
Коэффициенты матча Торино — Кальяри
В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Торино» прошел «Фералписало», переиграв скромного соперника со счетом 2:1.
Из пяти последних очных встреч «Торино» трижды уступил «Кальяри». Последняя же виктория датирована началом 2021 года.
«Торино» наверняка постарается стартовать с победы. Тем паче, родные болельщики явно погонят «быков» в атаку.
«Кальяри»
Эта команда сумела быстро вернуться в элиту. В финале плей-офф «Кальяри» смог переиграть «Бари».
Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из пяти спаррингов удалось отпраздновать четыре виктории.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В кубковом матче с «Палермо» она победила в овертайме (2:1).
А вот французский «Брест» в контрольной встрече одолеть не удалось. Соперники обменялись забитыми голами.
Сардинцы явно постараются зацепиться за очки. К тому же «Кальяри» традиционно успешно противостоит «быкам».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.74.
На викторию «Кальяри» дают — 5.48, ничья оценена — в 3.87.
«Быки» явно намерены максимально успешно стартовать в чемпионате, так что
Наш прогноз — Победа «Торино» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.