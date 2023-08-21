ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «МЮ»Справились и без Кейна. Яркие «шпоры» Постекоглу одолели посредственный «МЮ» «Динамо» — ЦСКА«Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 1:0. Онлайн
  • 00:11
    • ПСЖ вновь сыграл вничью, Мбаппе забил дебютный гол в этом сезоне
  • 23:57
    • «Манчестер Сити» минимально обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
  • 23:46
    • Мартинес оформил дубль и принес победу «Интеру» в матче Серии А с «Монцей»
  • 22:49
    • Официально: Арсен Захарян стал игроком «Реал Сосьедад»
  • 22:34
    • «Реал» обыграл «Альмерию», Беллингем продлил свою голевую серию
  • 22:14
    • Дубль Крамарича помог «Сочи» победить «Ростов» в матче РПЛ
  • 21:49
    • Дубль Осимхена принес «Лацио» победу над «Фрозиноне»
    Все новости спорта

    «Быки» додавят сардинцев

    «Торино» — «Кальяри». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 21 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Торино Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Влашич
    «Торино» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 21 Августа 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Торино»

    Эта команда не столь удачно провела предыдущий сезон. «Торино» финишировал всего на 10 месте в турнирной таблице Серии А.

    Статус крепкого середняка итальянского футбола «быки» подтверждают регулярно. Да и подбор игроков у команды приличный.

    Коэффициенты матча Торино — Кальяри

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.755.40Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Торино» прошел «Фералписало», переиграв скромного соперника со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных встреч «Торино» трижды уступил «Кальяри». Последняя же виктория датирована началом 2021 года.

    «Торино» наверняка постарается стартовать с победы. Тем паче, родные болельщики явно погонят «быков» в атаку.

    «Кальяри»

    Эта команда сумела быстро вернуться в элиту. В финале плей-офф «Кальяри» смог переиграть «Бари».

    Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из пяти спаррингов удалось отпраздновать четыре виктории.

  • Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Италии по футболу 2023/24
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В кубковом матче с «Палермо» она победила в овертайме (2:1).

    А вот французский «Брест» в контрольной встрече одолеть не удалось. Соперники обменялись забитыми голами.

    Сардинцы явно постараются зацепиться за очки. К тому же «Кальяри» традиционно успешно противостоит «быкам».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.74.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Кальяри» дают — 5.48, ничья оценена — в 3.87.

    «Быки» явно намерены максимально успешно стартовать в чемпионате, так что ждем от хозяев активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Торино» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Ли — Силва
  • Бокс
  • Сегодня в 02:05
    •  3.85
  • Прогноз на матч Родригес — Тюлюлин
  • Бокс
  • Сегодня в 04:05
    •  1.40
  • Прогноз на матч Вайдман — Таварес
  • Бокс
  • Сегодня в 04:35
    •  1.45
  • Прогноз на матч Вера — Муньоз
  • Бокс
  • Сегодня в 05:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэгни — Гэрри
  • Бокс
  • Сегодня в 06:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Чжан — Лемос
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Стерлинг — О’Мэлли
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гавр — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Гауфф — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тромсё — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хам-Кам — Русенборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бранн — Олесунн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» додавят сардинцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры