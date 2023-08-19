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    «Ливерпуль» вновь нокаутирует «Борнмут»

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Англии, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Борнмут»
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    Мохаммед Салах
    В субботу, 19 августа, на «Энфилде» в рамках второго тура АПЛ-2023/24 «Ливерпуль» сыграет против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Борнмут Борнмут
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

    В летнее трансферное окно мерсисайдцы купили за 70 миллионов евро у «Лейпцига» хавбека Доминика Собослаи, а у «Брайтона» за 42 млн был приобретен аргентинец Алексис Макаллистер.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Борнмут

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    В тоже время команду Клоппа покинули Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Фабиньо. Все эти футболисты отправились в Саудовскую Аравию и за них было выручено 60 миллионов евро.

    При подготовке к новому чемпионату «красные» отыграли пять спарринг-встреч, в которых добились трех выигрышей, расписали одну мировую и уступили со счетом 3:4 «Баварии».

    Календарь и таблица АПЛ

    Новый же розыгрыш АПЛ «Ливерпуль» начал с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1. Причем все голы в этом поединке были забиты еще в первом тайме.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

    За весь минувший чемпионат «вишни» смогли выиграть только 11 встреч из 38 проведенных, шесть раз они еще сыграли вничью и потерпели 21 фиаско, разница мячей составила 37:71.

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    • Команда проявила необычную активность на трансферном рынке, подписав новых игроков на сумму более чем 100 миллионов евро. При этом она смогла сохранить свой костяк.

    В первом туре нового чемпионата «Борнмут» на своем поле поделил очки с «Вест Хэмом», сыграв со счетом 1:1. Причем хозяева отыгрались только в последней 10-минутке.

    В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» на своем поле со счетом 9:0, но в гостях проиграл 0:1. Всего же за последние четыре игры «красные» выиграли дома у «вишен» во всех них с общим счетом 17:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Борнмута» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.

    В первом домашнем поединке нового сезона «Ливерпуль» постарается порадовать своих зрителей и наверняка сможет уверенно обыграть такого удобного для себя соперника.

    В общем, прогнозируем, что мерсисайдцы победят со счетом 3:0.

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    «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» вновь нокаутирует «Борнмут»
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