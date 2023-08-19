«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.
В летнее трансферное окно мерсисайдцы купили за 70 миллионов евро у «Лейпцига» хавбека Доминика Собослаи, а у «Брайтона» за 42 млн был приобретен аргентинец Алексис Макаллистер.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Борнмут
В тоже время команду Клоппа покинули Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Фабиньо. Все эти футболисты отправились в Саудовскую Аравию и за них было выручено 60 миллионов евро.
При подготовке к новому чемпионату «красные» отыграли пять спарринг-встреч, в которых добились трех выигрышей, расписали одну мировую и уступили со счетом 3:4 «Баварии».
Новый же розыгрыш АПЛ «Ливерпуль» начал с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1. Причем все голы в этом поединке были забиты еще в первом тайме.
«Борнмут»
«Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.
За весь минувший чемпионат «вишни» смогли выиграть только 11 встреч из 38 проведенных, шесть раз они еще сыграли вничью и потерпели 21 фиаско, разница мячей составила 37:71.
Команда проявила необычную активность на трансферном рынке, подписав новых игроков на сумму более чем 100 миллионов евро. При этом она смогла сохранить свой костяк.
В первом туре нового чемпионата «Борнмут» на своем поле поделил очки с «Вест Хэмом», сыграв со счетом 1:1. Причем хозяева отыгрались только в последней 10-минутке.
В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» на своем поле со счетом 9:0, но в гостях проиграл 0:1. Всего же за последние четыре игры «красные» выиграли дома у «вишен» во всех них с общим счетом 17:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.25.
На викторию «Борнмута» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.
В первом домашнем поединке нового сезона «Ливерпуль» постарается порадовать своих зрителей и наверняка сможет уверенно обыграть такого удобного для себя соперника.
В общем, прогнозируем, что мерсисайдцы победят со счетом 3:0.