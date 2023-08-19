В субботу, 19 августа, на «Энфилде» в рамках второго тура АПЛ-2023/24 «Ливерпуль» сыграет против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

В летнее трансферное окно мерсисайдцы купили за 70 миллионов евро у «Лейпцига» хавбека Доминика Собослаи, а у «Брайтона» за 42 млн был приобретен аргентинец Алексис Макаллистер.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.236.8011.50Бонус$9500

В тоже время команду Клоппа покинули Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Фабиньо. Все эти футболисты отправились в Саудовскую Аравию и за них было выручено 60 миллионов евро.

При подготовке к новому чемпионату «красные» отыграли пять спарринг-встреч, в которых добились трех выигрышей, расписали одну мировую и уступили со счетом 3:4 «Баварии».

Календарь и таблица АПЛ

Новый же розыгрыш АПЛ «Ливерпуль» начал с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1. Причем все голы в этом поединке были забиты еще в первом тайме.

«Борнмут»

«Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

За весь минувший чемпионат «вишни» смогли выиграть только 11 встреч из 38 проведенных, шесть раз они еще сыграли вничью и потерпели 21 фиаско, разница мячей составила 37:71.

Команда проявила необычную активность на трансферном рынке, подписав новых игроков на сумму более чем 100 миллионов евро. При этом она смогла сохранить свой костяк.

В первом туре нового чемпионата «Борнмут» на своем поле поделил очки с «Вест Хэмом», сыграв со счетом 1:1. Причем хозяева отыгрались только в последней 10-минутке.

В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» на своем поле со счетом 9:0, но в гостях проиграл 0:1. Всего же за последние четыре игры «красные» выиграли дома у «вишен» во всех них с общим счетом 17:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.25.

На викторию «Борнмута» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.

В первом домашнем поединке нового сезона «Ливерпуль» постарается порадовать своих зрителей и наверняка сможет уверенно обыграть такого удобного для себя соперника.

В общем, прогнозируем, что мерсисайдцы победят со счетом 3:0.