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    Марсельцы начнут без прелюдий?

    «Мец» — «Марсель». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Марсель»
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    Маттео Гендузи
    «Мец» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Мец» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2023 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Мец»

    Эта команда давно барражирует между лигами. Вот и сейчас «Мец» только-только вернулся в класс сильнейших.

    В летних контрольных поединках команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть четырежды при двух ничьих.

    Коэффициенты матча Метц — Марсель

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  • 4.203.901.80Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провалила. В стартовом туре чемпионата «Мец» потерпел оглушительное поражение от «Ренна» (1:5).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Проблемы в обороне являются краеугольным камнем неудачного дебюта в Лиге 1. Впрочем, вряд ли их удастся решить так быстро.

    Между тем, «Мец» постарается дать бой столь крепкому оппоненту. Новичок Лиги 1 наверняка явно будет действовать в расчете на контратаки.

    «Марсель»

    Эта команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, и «Марсель» дерзко мечтает о чемпионском титуле.

    Плюс марсельцы на днях провели сложнейший матч в рамках квалификации Лиги чемпионов. Французы вылетели от «Панатинаикоса» в серии пенальти.

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    • Последний матч в рамках чемпионата команда провела продуктивно. «Марсель» сумел справиться с колючим «Реймсом» (2:1).

    Матчи с «Мецем» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один при четырех паритетах.

    «Марсель» уж точно будет действовать первым номером. Гости по всем параметрам смотрятся мощнее новичка Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Меца» дают — 4.39, ничья оценена — в 4.05.

    Марсельцы на голову сильнее новичка лиги, и уж точно будут атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Мец» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. Марсельцы начнут без прелюдий?
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