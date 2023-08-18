«Лидс»
Эта команда откровенно неудачно провела предыдущий сезон. «Лидс» вылетел из АПЛ, причем все вышло абсолютно справедливо.
Сейчас команда пасет задних и в Чемпионшипе. В двух стартовых турах удалось разжиться лишь одним зачетным баллом.
Коэффициенты матча Лидс — Вест Бромвич
В минувшем туре «Лидс» потерпел поражение. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Бирмингему».
До того «Лидс» не смог одолеть «Кардифф» (2:2). Так что недавний полпред элиты мотивирован исправиться перед своими болельщиками.
«Лидс» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача вернуться в АПЛ.
«Вест Бромвич»
Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь не так давно «дрозды» играли в элите.
Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из шести спаррингов удалось выиграть лишь в одном.
Свой предыдущий поединок «дрозды» провели продуктивно. «Вест Бромвич» переиграл «Суонси» со счетом 3:2.
До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (1:2). Так что с реализацией у команды все вполне прилично.
Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. «Дрозды» постараются добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.01.
На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.52.
«Лидс» неудачно стартовал, и
Наш прогноз — Победа «Лидса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.