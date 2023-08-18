«Лидс» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Эта команда откровенно неудачно провела предыдущий сезон. «Лидс» вылетел из АПЛ, причем все вышло абсолютно справедливо.

Сейчас команда пасет задних и в Чемпионшипе. В двух стартовых турах удалось разжиться лишь одним зачетным баллом.

Коэффициенты матча Лидс — Вест Бромвич 1X2Новым игрокам 2.003.553.70Бонус$9500

В минувшем туре «Лидс» потерпел поражение. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Бирмингему».

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До того «Лидс» не смог одолеть «Кардифф» (2:2). Так что недавний полпред элиты мотивирован исправиться перед своими болельщиками.

«Лидс» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача вернуться в АПЛ.

«Вест Бромвич»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь не так давно «дрозды» играли в элите.

Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из шести спаррингов удалось выиграть лишь в одном.

Свой предыдущий поединок «дрозды» провели продуктивно. «Вест Бромвич» переиграл «Суонси» со счетом 3:2.

До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (1:2). Так что с реализацией у команды все вполне прилично.

Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. «Дрозды» постараются добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.01.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.52.

«Лидс» неудачно стартовал, и явно будет стремиться одержать первую победу на глазах у собственной публики .

Наш прогноз — Победа «Лидса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.