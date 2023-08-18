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    Сумеет ли «Лидс» обидеть «дроздов»?

    «Лидс» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Вест Бромвич»
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    «Лидс»
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Августа 2023 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Лидс»

    Эта команда откровенно неудачно провела предыдущий сезон. «Лидс» вылетел из АПЛ, причем все вышло абсолютно справедливо.

    Сейчас команда пасет задних и в Чемпионшипе. В двух стартовых турах удалось разжиться лишь одним зачетным баллом.

    Коэффициенты матча Лидс — Вест Бромвич

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    В минувшем туре «Лидс» потерпел поражение. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Бирмингему».

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    До того «Лидс» не смог одолеть «Кардифф» (2:2). Так что недавний полпред элиты мотивирован исправиться перед своими болельщиками.

    «Лидс» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача вернуться в АПЛ.

    «Вест Бромвич»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь не так давно «дрозды» играли в элите.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из шести спаррингов удалось выиграть лишь в одном.

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    • Свой предыдущий поединок «дрозды» провели продуктивно. «Вест Бромвич» переиграл «Суонси» со счетом 3:2.

    До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (1:2). Так что с реализацией у команды все вполне прилично.

    Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. «Дрозды» постараются добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.52.

    «Лидс» неудачно стартовал, и явно будет стремиться одержать первую победу на глазах у собственной публики.

    Наш прогноз — Победа «Лидса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Лидс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Лидс» обидеть «дроздов»?
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