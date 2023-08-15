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    Отыграется ли «Арис» после поражения «Ракуву»?

    «Арис» — «Ракув». Ставки (к. 2.11) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 августа 2023 года

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    «Арис» проиграл в первом матче «Ракуву»
    В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Арис» примет польский «Ракув» в рамках ответной игры. Поединок состоится 15 августа в 20:00 мск. «Арис» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Арис Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Арис Лимасол 20:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Арис»

    В первом матче «Арис» проиграл сопернику на выезде со счетом 1:2. Поэтому теперь ему нужно выигрывать хотя бы с разницей в один гол, чтобы решить исход дуэли в дополнительное время или пенальти.

    Для киприотов это будет лишь пятый матч в новом сезоне. При этом команда выиграла три стартовых поединка, где без пропущенных голов не обошлось.

    «Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.

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    Поражение в первом поединке дуэли прервало беспроигрышную серию в четыре матча, где коллектив победил трижды, а значит у него, в целом, неплохая форма.

    «Ракув»

    В первом матче «Ракув» победил соперника на своем поле со счетом 2:1. Таким образом, теперь ему достаточно даже сыграть вничью на выезде, чтобы выйти в раунд плей-офф.

    Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка в чемпионате Польши.

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  • 11/08/2023

    • «Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0), сыграл вничью с «Вартой» (2:2) и проиграл «Пясту» (1:2).

    Поражение в последнем поединке прервало беспроигрышную серию в шесть матчей, где коллектив победил четырежды при двух ничьих, а значит у него, в целом, хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арис», коэффициент на победу которого равен 2,33. Успех «Ракува» оценивается в 3,07, ничья — в 3,34.

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    В шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,11.

    Еще один вариант ставки — «Арис» выиграет за 2,33, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева победили.

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    «Арис» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Арис» после поражения «Ракуву»?
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