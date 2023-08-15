В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Арис» примет польский «Ракув» в рамках ответной игры. Поединок состоится 15 августа в 20:00 мск. «Арис» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

В первом матче «Арис» проиграл сопернику на выезде со счетом 1:2. Поэтому теперь ему нужно выигрывать хотя бы с разницей в один гол, чтобы решить исход дуэли в дополнительное время или пенальти.

Для киприотов это будет лишь пятый матч в новом сезоне. При этом команда выиграла три стартовых поединка, где без пропущенных голов не обошлось.

«Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.

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Поражение в первом поединке дуэли прервало беспроигрышную серию в четыре матча, где коллектив победил трижды, а значит у него, в целом, неплохая форма.

«Ракув»

В первом матче «Ракув» победил соперника на своем поле со счетом 2:1. Таким образом, теперь ему достаточно даже сыграть вничью на выезде, чтобы выйти в раунд плей-офф.

Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка в чемпионате Польши.

«Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0), сыграл вничью с «Вартой» (2:2) и проиграл «Пясту» (1:2).

Поражение в последнем поединке прервало беспроигрышную серию в шесть матчей, где коллектив победил четырежды при двух ничьих, а значит у него, в целом, хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арис», коэффициент на победу которого равен 2,33. Успех «Ракува» оценивается в 3,07, ничья — в 3,34.

В шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,11.

Еще один вариант ставки — «Арис» выиграет за 2,33, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева победили.