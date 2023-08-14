ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах Madden NFL 24Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза
  • 07:38
    • Кокорин забил единственный гол «Фиорентины» в матче с ОФИ
  • 07:30
    • Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль»
  • 07:19
    • «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры по контракту
  • 07:08
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Торонто
  • 00:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» в Примере, Беллингем забил гол в дебютном матче
  • 23:55
    • ПСЖ не смог забить «Лорьяну» в матче Лиги 1
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Баварию» и стал обладателем Суперкубка Германии, у Ольмо — хет-трик
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» забьют друг другу

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии, 14 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рэшфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Августа 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы в прошлом сезоне смогли выиграть Кубок английской лиги, переиграв в финале «Ньюкасл» (2:0), а также добрались до финала Кубка Франции, где уступили «Манчестер Сити» (1:2).

    Что касается чемпионата страны, то «красные дьяволы» стали третьими и теперь выступят в Лиге чемпионов. Манчестерский коллектив набрал 75 очков в 38 матчах. Команда из Манчестера отстала от ставшего чемпионом «Манчестер Сити» на целых 14 пунктов.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.7010.00Бонус$9500
    •

    Также подопечные Эрика тен Хага смогли дойти до четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Там «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч уступил будущему победителю второго по престижности клубного турнира Старого Света — «Севилье» (2:2, 0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Во время летней подготовки к сезону манкунианцы провели целый ряд товарищеских матчей. Сначала были победы над «Лидсом» (2:0), «Лионом» (1:0) и «Арсеналом» (2:0), затем поражения от «Рексхэма» (1:3), «Реала» (0:2) и «Боруссии» (2:3). После этого также была виктория над «Лансом» (3:1) и ничья с «Атлетиком» (1:1).

    «Вулверхэмптон»

    Команда из одноименного города в прошлом сезоне выступила на лучшим образом. «Волки» стали только тринадцатыми по итогам сезон. Они на протяжении всего сезона были середняками и в итоге набрали 41 очко.

    Коллектив из Вулверхэмптона смог только 31 раз поразить ворота соперников в прошлом сезоне, что стало худшим показателем во всей лиге. В свои ворота «желто-черные» пропустили 58 мячей.

    В Кубках «бродяги» также не имели успеха. В Кубке лиги команда вылетела на четвертьфинальной стадии, проиграв по пенальти «Ноттингем Форест» (1:1, по пенальти 3:4), а в в Кубке Англии уступил «Ливерпулю» (0:1) в переигровке матча 1/32 финала турнира.

  • «Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Англии по футболу 2023/24
  • 09/08/2023

    • Во время летних учебно-тренировочных сборов «Вулверхэмптон» провел пять спаррингов и ни в одном не проиграла. Команда смогла взять верх над «Виторией Гимарайнш» (2:1), «Порту» (1:0) и «Ренн» (3:1), а также сыграла вничью с «Селтиком» (1:1) и «Лутоном» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 10,50, ничья — в 5,90.

    Поставим на то, что обе команды в этом поединке смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что «Манчестер Юнайтед» добудет уверенную победу.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Базель — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Клермон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люцерн — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лугано — Ивердон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лиллестрём — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олесунн — Хам-Кам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» забьют друг другу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры