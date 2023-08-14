«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы в прошлом сезоне смогли выиграть Кубок английской лиги, переиграв в финале «Ньюкасл» (2:0), а также добрались до финала Кубка Франции, где уступили «Манчестер Сити» (1:2).

Что касается чемпионата страны, то «красные дьяволы» стали третьими и теперь выступят в Лиге чемпионов. Манчестерский коллектив набрал 75 очков в 38 матчах. Команда из Манчестера отстала от ставшего чемпионом «Манчестер Сити» на целых 14 пунктов.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1X2Новым игрокам 1.305.7010.00Бонус$9500

Также подопечные Эрика тен Хага смогли дойти до четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Там «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч уступил будущему победителю второго по престижности клубного турнира Старого Света — «Севилье» (2:2, 0:3).

Все прогнозы на АПЛ

Во время летней подготовки к сезону манкунианцы провели целый ряд товарищеских матчей. Сначала были победы над «Лидсом» (2:0), «Лионом» (1:0) и «Арсеналом» (2:0), затем поражения от «Рексхэма» (1:3), «Реала» (0:2) и «Боруссии» (2:3). После этого также была виктория над «Лансом» (3:1) и ничья с «Атлетиком» (1:1).

«Вулверхэмптон»

Команда из одноименного города в прошлом сезоне выступила на лучшим образом. «Волки» стали только тринадцатыми по итогам сезон. Они на протяжении всего сезона были середняками и в итоге набрали 41 очко.

Коллектив из Вулверхэмптона смог только 31 раз поразить ворота соперников в прошлом сезоне, что стало худшим показателем во всей лиге. В свои ворота «желто-черные» пропустили 58 мячей.

В Кубках «бродяги» также не имели успеха. В Кубке лиги команда вылетела на четвертьфинальной стадии, проиграв по пенальти «Ноттингем Форест» (1:1, по пенальти 3:4), а в в Кубке Англии уступил «Ливерпулю» (0:1) в переигровке матча 1/32 финала турнира.

Во время летних учебно-тренировочных сборов «Вулверхэмптон» провел пять спаррингов и ни в одном не проиграла. Команда смогла взять верх над «Виторией Гимарайнш» (2:1), «Порту» (1:0) и «Ренн» (3:1), а также сыграла вничью с «Селтиком» (1:1) и «Лутоном» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,30.

Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 10,50, ничья — в 5,90.

Поставим на то, что обе команды в этом поединке смогут забить.

Также сделаем ставку на то, что «Манчестер Юнайтед» добудет уверенную победу.