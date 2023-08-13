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    «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один позорный матч?

    «Челси» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.74) и прогноз на чемпионат Англии 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ливерпуль»
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    Четыре предыдущих матча между «Челси» и «Ливерпулем» завершились со счетом 0:0
    «Челси» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Августа 2023 года
    Челси
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    •  Челси 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Челси»

    «Челси» снова нехило пошумел на трансферном рынке, только на этот раз «синие» не только покупали, но и продавали.

    Лондонский клуб не побоялся расстаться с такими игроками, как Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Сесар Аспиликуэта и Эдуаром Менди. Плюс совсем скоро будут проданы Ромелу Лукаку и Хаким Зиеш.

    Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль

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  • 2.853.652.35Бонус$9500
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    Вместо них для Маурисио Почеттино купили Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Акселя Дисаси, Лесли Угочукву и Роберта Санчеса.

    В общем, неплохо так почистили состав, при этом добавив в него несколько очень перспективных игроков.

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  • 09/08/2023

    • В межсезонье «Челси» не проиграл ни одного товарищеского матча. Команда Почеттино сыграл вничью с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», а также одержала победы над «Брайтоном» и «Фулхэмом».

    «Ливерпуль»

    Для «Ливерпуля» лето 2023-го тоже получилось событийным в плане трансферов.

    Главным потрясением для Юргена Клоппа стал уход Фабиньо и Джоржана Хендерсона, уехавших в Саудовскую Аравию. Туда же отправился и Роберто Фирмино, но о том, что он не останется в команде, было известно еще в конце прошлого сезона.

    Расставание с Джеймсом Милнером тоже стало болезненным моментом для главного тренера «мерсисайдцев».

    Но «Ливерпуль» не остался без новичков. «Красные» приобрели Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера.И буквально на днях ожидается трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

    Все прогнозы на АПЛ

    Стоит отметить, что «Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти товарищеских матчах. Правда, и пропущено немало — 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Челси» провели два позорных матча. Оба завершились со счетом 0:0. За такое надо либо штрафовать, либо возвращать болельщикам деньги за билеты и платные трансляции.

    И это еще не всё. Перед этим два кубковых матча между «синими» и «красными» тоже завершились вничью. И здесь тоже ужасные 0:0. В общем, элитное позорище.

    Очевидно, что теперь они в долгу перед болельщиками. Пора бы уже и порадовать людей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.74.

    И глядя на недавние провалы «Ливерпуля» в обороне, можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.24. Молодое и очень талантливое нападение «синих» может растерзать защиту гостей.

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    «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один позорный матч?
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