«Челси»
«Челси» снова нехило пошумел на трансферном рынке, только на этот раз «синие» не только покупали, но и продавали.
Лондонский клуб не побоялся расстаться с такими игроками, как Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Сесар Аспиликуэта и Эдуаром Менди. Плюс совсем скоро будут проданы Ромелу Лукаку и Хаким Зиеш.
Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль
Вместо них для Маурисио Почеттино купили Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Акселя Дисаси, Лесли Угочукву и Роберта Санчеса.
В общем, неплохо так почистили состав, при этом добавив в него несколько очень перспективных игроков.
В межсезонье «Челси» не проиграл ни одного товарищеского матча. Команда Почеттино сыграл вничью с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», а также одержала победы над «Брайтоном» и «Фулхэмом».
«Ливерпуль»
Для «Ливерпуля» лето 2023-го тоже получилось событийным в плане трансферов.
Главным потрясением для Юргена Клоппа стал уход Фабиньо и Джоржана Хендерсона, уехавших в Саудовскую Аравию. Туда же отправился и Роберто Фирмино, но о том, что он не останется в команде, было известно еще в конце прошлого сезона.
Расставание с Джеймсом Милнером тоже стало болезненным моментом для главного тренера «мерсисайдцев».
Но «Ливерпуль» не остался без новичков. «Красные» приобрели Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера.И буквально на днях ожидается трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона».
Стоит отметить, что «Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти товарищеских матчах. Правда, и пропущено немало — 11 мячей.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Челси» провели два позорных матча. Оба завершились со счетом 0:0. За такое надо либо штрафовать, либо возвращать болельщикам деньги за билеты и платные трансляции.
И это еще не всё. Перед этим два кубковых матча между «синими» и «красными» тоже завершились вничью. И здесь тоже ужасные 0:0. В общем, элитное позорище.
Очевидно, что теперь они в долгу перед болельщиками. Пора бы уже и порадовать людей.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.74.
И глядя на недавние провалы «Ливерпуля» в обороне, можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.24. Молодое и очень талантливое нападение «синих» может растерзать защиту гостей.