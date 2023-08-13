«Челси» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» снова нехило пошумел на трансферном рынке, только на этот раз «синие» не только покупали, но и продавали.

Лондонский клуб не побоялся расстаться с такими игроками, как Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Сесар Аспиликуэта и Эдуаром Менди. Плюс совсем скоро будут проданы Ромелу Лукаку и Хаким Зиеш.

Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 2.853.652.35Бонус$9500

Вместо них для Маурисио Почеттино купили Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Акселя Дисаси, Лесли Угочукву и Роберта Санчеса.

В общем, неплохо так почистили состав, при этом добавив в него несколько очень перспективных игроков.

В межсезонье «Челси» не проиграл ни одного товарищеского матча. Команда Почеттино сыграл вничью с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», а также одержала победы над «Брайтоном» и «Фулхэмом».

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля» лето 2023-го тоже получилось событийным в плане трансферов.

Главным потрясением для Юргена Клоппа стал уход Фабиньо и Джоржана Хендерсона, уехавших в Саудовскую Аравию. Туда же отправился и Роберто Фирмино, но о том, что он не останется в команде, было известно еще в конце прошлого сезона.

Расставание с Джеймсом Милнером тоже стало болезненным моментом для главного тренера «мерсисайдцев».

Но «Ливерпуль» не остался без новичков. «Красные» приобрели Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера.И буквально на днях ожидается трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

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Стоит отметить, что «Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти товарищеских матчах. Правда, и пропущено немало — 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 3.05, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Челси» провели два позорных матча. Оба завершились со счетом 0:0. За такое надо либо штрафовать, либо возвращать болельщикам деньги за билеты и платные трансляции.

И это еще не всё. Перед этим два кубковых матча между «синими» и «красными» тоже завершились вничью. И здесь тоже ужасные 0:0. В общем, элитное позорище.

Очевидно, что теперь они в долгу перед болельщиками. Пора бы уже и порадовать людей.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.74.

И глядя на недавние провалы «Ливерпуля» в обороне, можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.24. Молодое и очень талантливое нападение «синих» может растерзать защиту гостей.