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    «Шеффилд Юнайтед» победно вернется в АПЛ?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, чемпионат Англии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    «Кристал Пэлас» — фаворит матча
    В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб занял второе место и напрямую вышел в АПЛ.

    Поэтому команде не пришлось сыграть стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. Третью, непроходную в АПЛ строчку, клуб опередил аж на 11 очков.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас

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    В межсезонье «Клинки» провели шесть товарищеских матчей без особого успеха. Вот и в последней перед стартом сезона игре они потерпели разгром от «Штутгарта» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победыу при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева сейчас не в лучшей форме.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.

    Летом лондонцы сыграли семь контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось трижды победить при трех поражениях.

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    • Последний спарринг принес команде положительнык эмоцим. Лондонцы обыграли французский «Лион» со счетом 2:0.

    Тем не менее, в трех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что его форма также оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,36. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,08, ничья — в 3,28.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,18, ведь в четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» победно вернется в АПЛ?
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