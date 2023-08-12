В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб занял второе место и напрямую вышел в АПЛ.

Поэтому команде не пришлось сыграть стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. Третью, непроходную в АПЛ строчку, клуб опередил аж на 11 очков.

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В межсезонье «Клинки» провели шесть товарищеских матчей без особого успеха. Вот и в последней перед стартом сезона игре они потерпели разгром от «Штутгарта» (0:3).

Все прогнозы на АПЛ

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победыу при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева сейчас не в лучшей форме.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.

Летом лондонцы сыграли семь контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось трижды победить при трех поражениях.

Последний спарринг принес команде положительнык эмоцим. Лондонцы обыграли французский «Лион» со счетом 2:0.

Тем не менее, в трех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что его форма также оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,36. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,08, ничья — в 3,28.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,18, ведь в четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.