«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб занял второе место и напрямую вышел в АПЛ.
Поэтому команде не пришлось сыграть стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. Третью, непроходную в АПЛ строчку, клуб опередил аж на 11 очков.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
В межсезонье «Клинки» провели шесть товарищеских матчей без особого успеха. Вот и в последней перед стартом сезона игре они потерпели разгром от «Штутгарта» (0:3).
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победыу при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева сейчас не в лучшей форме.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.
Летом лондонцы сыграли семь контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось трижды победить при трех поражениях.
Последний спарринг принес команде положительнык эмоцим. Лондонцы обыграли французский «Лион» со счетом 2:0.
Тем не менее, в трех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что его форма также оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,36. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,08, ничья — в 3,28.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,18, ведь в четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.