«Сарпсборг» на своем поле сыграет против «Стремсгодсета» в рамках 18-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 12 августа в 19:00 по московскому времени. «Сарпсборг» — «Стрёмсгодсет»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарпсборг»

Как и в прошлом сезоне, «Сарпсборг» показывает средние результаты по итогам первого круга чемпионата. Сейчас команда из одноименного города занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17-ти матчах.

В предыдущем туре «Сарпсборг» неудачно сыграл на выезде против «Саннефьорда», пропустив 5 голов в свои ворота (1:5). С таким же счетом двумя турами ранее их разгромил «Мольде», а между ними была еще волевая победа над «Хёугесунном» (2:1).

Таким образом, «Сарпсборг» проиграл 4 из 5-ти последних матчей чемпионата, позволив соперникам в общей сложности 18 раз отличиться забитыми мячами. На данный момент соотношение голов команды составляет 29:31.

Все прогнозы на футбол

Не так давно «Сарпсборг» и «Стрёмсгодсет» уже играли в первом круге чемпионата. Матч закончился гостевым поражением команды Стефана Биллборна со счетом 2:5.

«Стрёмсгодсет»

Коллектив из города Драммен идет вслед за своим ближайшим соперником по матчу, расположившись на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Норвегии. На счету «Стрёмсгодсета» 20 очков в 17-ти турах.

Эта команда не побеждает в чемпионате на протяжении четырех встреч подряд. Все матчи за этот период «Стрёмсгодсет» проиграл, а забить смог только один раз — в предыдущем туре против «Волеренги» (1:3).

До этого подопечные Йоргена Иснеса три раза подряд уступили с одинаковым счетом 0:1. Обидчиками «Стрёмсгодсета» выступили «Бранн», «Русенборг» и «Олесунн» соответственно.

Последняя на данный момент победа двукратного чемпиона Норвегии случилась 9 июля. В матче 13-го тура «Стрёмсгодсет» разгромил разгромил как раз «Сарпсборг» (5:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Сарпсборгу». Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.52.

Успех «Стрёмсгодсета» оценен с коэффициентом 5.60, ничья идет за 4.60.

3 из 4-х последних официальных очных матчей остались за «Стрёмсгодсетом». Вполне вероятно, что гости в предстоящей встрече навяжут борьбу «Сарпсборгу».

Наш прогноз и ставка — Фора (+1) на «Стрёмсгодсет» с коэффициентом 2.05.

В 12-ти последних матчах с участием «Сарпсборга» было забито не менее 3-х мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТБ (3,5) за 1.85.