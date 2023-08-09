«Аль-Шорта» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 18:00 мск. «Аль-Шорта» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб весьма неплохо обороняется. Да и вообще, «Аль-Шорта» сейчас производит своей игрой очень даже приятное впечатление.

Плюс ко всему «Аль-Шорта» стала чемпионом Ирака. Отрыв от ближайшего преследователя составил 4 очка.

В предыдущем раунде Кубка арабских чемпионов команда добыла викторию. «Аль-Шорта» переиграл «Аль-Садд» (4:2).

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В своих последних поединках «Аль-Шорта» радует положительными результатами. Да и дать бой аравийцам команда способна.

В родных стенах иракцы уж точно будут максимально активны в атаке. Главной задачей будет надежно перекрыть лидеров в составе соперника.

«Аль-Наср»

Эта команда не столь успешно выступила в своем чемпионате. «Аль-Наср» занял 2 место, и это притом, что Криштиану Роналду сразу же пришелся ко двору.

Наиболее сильным звеном команды является атака. Роналду по-прежнему и забивает, и успешно ассистирует партнерам.

Свой последний поединок «Аль-Наср» провел успешно. Команда уверенно разобралась с «Раджа Касабланкой» (3:1).

На месте и еще один системообразующий игрок команды Андерсон Талиска. В прошедшем чемпионате Саудовской Аравии он отличился 20 раз.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Роналду с Талиской способны обескуражить оборону любого оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.79.

На викторию «Аль-Шорты» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.01.

Гости со своей звездной атакой наверняка быстро найдут бреши в обороне соперника .

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.