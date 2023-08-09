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    «Аль-Наср» начнет без увертюр

    «Аль-Шорта» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок арабских чемпионов, 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Шорта» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Шорта» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 18:00 мск. «Аль-Шорта» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Шорта»

    Иракский клуб весьма неплохо обороняется. Да и вообще, «Аль-Шорта» сейчас производит своей игрой очень даже приятное впечатление.

    Плюс ко всему «Аль-Шорта» стала чемпионом Ирака. Отрыв от ближайшего преследователя составил 4 очка.

    В предыдущем раунде Кубка арабских чемпионов команда добыла викторию. «Аль-Шорта» переиграл «Аль-Садд» (4:2).

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    В своих последних поединках «Аль-Шорта» радует положительными результатами. Да и дать бой аравийцам команда способна.

    В родных стенах иракцы уж точно будут максимально активны в атаке. Главной задачей будет надежно перекрыть лидеров в составе соперника.

    «Аль-Наср»

    Эта команда не столь успешно выступила в своем чемпионате. «Аль-Наср» занял 2 место, и это притом, что Криштиану Роналду сразу же пришелся ко двору.

    Наиболее сильным звеном команды является атака. Роналду по-прежнему и забивает, и успешно ассистирует партнерам.

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    • Свой последний поединок «Аль-Наср» провел успешно. Команда уверенно разобралась с «Раджа Касабланкой» (3:1).

    На месте и еще один системообразующий игрок команды Андерсон Талиска. В прошедшем чемпионате Саудовской Аравии он отличился 20 раз.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Роналду с Талиской способны обескуражить оборону любого оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Аль-Шорты» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.01.

    Гости со своей звездной атакой наверняка быстро найдут бреши в обороне соперника.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Аль-Шорта» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» начнет без увертюр
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