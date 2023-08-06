В рамках 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Швеции сыграет против команды США. Встреча пройдет 6 августа, начало — в 12:00 по мск. Швеция (жен) — США (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция (жен)

Женская сборная Швеции по футболу на данный момент входит в топ-3 сильнейших команда на планете. В ее послужном списке значиться победа на чемпионате Европы и выход в финал чемпионата мира.

На прошлом мундиале, который состоялся в 2019 году во Франции, шведки добрались до полуфинала турнира, но там проиграли сборной Нидерландов 0:1 ОТ, а в матче за третье место уступили 1:2 Англии.

В текущем же соревновании «желто-синие» без проблем преодолели групповую стадию, выиграв все три проведенные встречи, пропустив в них всего лишь один мяч.

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Сборная Швеции поочередно справилась с Южной Африкой 2:1, Италией 5:0 и Аргентиной 2:0.

США (жен)

Женская сборная США по футболу — одна из сильнейших сборных в мире, являющаяся четырехкратным чемпионом мира и единственная команда, которая стала призером на всех мундиалях.

«Звездно-полосатые» выиграли два минувших мировых форума. Причем за эти два турнира они потеряли очки только в одном случае, сыграв вничью, и добились 13 викторий.

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На этом же чемпионате мира американки не без проблем преодолели групповую стадию соревнования, набрав в трех играх пять баллов и стали только вторыми в своем квартете.

Начали они турнир с уверенной виктории над Вьетнамом 3:0, однако затем обе встречи свели вничью, расписав мировые с Нидерландами 1:1 и Португалией 0:0.

В семи последних очных противостояниях этих сборных трижды сильнее оказывались американки, еще трижды была ничья и только раз победу праздновали шведки.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа США — 2.22, победа Швеции — 3.59, ничья — 3.38.

Проход: США — 1.59, Швеции — 2.30.

Прогнозируем, что в данном противостоянии обе сборные сыграют строго в обороне и матч получиться небогатым на события. В общем, наша ставка — ТМ 2,0.

Также не исключаем, что и основное и дополнительное время не выявит победителя и командам придется выяснять сильнейшего в серии пенальти.