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    Победитель определится в серии пенальти?

    Швеция (жен) — США (жен). Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, женский чемпионат мира-2023, 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Швеция (жен) — США (жен)
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    Алекс Морган
    В рамках 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Швеции сыграет против команды США. Встреча пройдет 6 августа, начало — в 12:00 по мск. Швеция (жен) — США (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция (жен)

    Женская сборная Швеции по футболу на данный момент входит в топ-3 сильнейших команда на планете. В ее послужном списке значиться победа на чемпионате Европы и выход в финал чемпионата мира.

    На прошлом мундиале, который состоялся в 2019 году во Франции, шведки добрались до полуфинала турнира, но там проиграли сборной Нидерландов 0:1 ОТ, а в матче за третье место уступили 1:2 Англии.

    В текущем же соревновании «желто-синие» без проблем преодолели групповую стадию, выиграв все три проведенные встречи, пропустив в них всего лишь один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Швеции поочередно справилась с Южной Африкой 2:1, Италией 5:0 и Аргентиной 2:0.

    США (жен)

    Женская сборная США по футболу — одна из сильнейших сборных в мире, являющаяся четырехкратным чемпионом мира и единственная команда, которая стала призером на всех мундиалях.

    «Звездно-полосатые» выиграли два минувших мировых форума. Причем за эти два турнира они потеряли очки только в одном случае, сыграв вничью, и добились 13 викторий.

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    На этом же чемпионате мира американки не без проблем преодолели групповую стадию соревнования, набрав в трех играх пять баллов и стали только вторыми в своем квартете.

    Начали они турнир с уверенной виктории над Вьетнамом 3:0, однако затем обе встречи свели вничью, расписав мировые с Нидерландами 1:1 и Португалией 0:0.

    В семи последних очных противостояниях этих сборных трижды сильнее оказывались американки, еще трижды была ничья и только раз победу праздновали шведки.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа США — 2.22, победа Швеции — 3.59, ничья — 3.38.

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    Проход: США — 1.59, Швеции — 2.30.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии обе сборные сыграют строго в обороне и матч получиться небогатым на события. В общем, наша ставка — ТМ 2,0.

    Также не исключаем, что и основное и дополнительное время не выявит победителя и командам придется выяснять сильнейшего в серии пенальти.

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    Швеция (жен) — США (жен): прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Победитель определится в серии пенальти?
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