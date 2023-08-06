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    Ипсвич сдержит «Сандерленд»?

    «Сандерленд» — «Ипсвич». Ставки (к. 2.46) и прогноз на Чемпионшип 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Ипсвич»
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    «Сандерленд» — фаворит матча
    «Сандерленд» примет «Ипсвич» в матче 1-го тура нового сезона Чемпионшипа. Событие состоится 6 августа в 19:00 мск. «Сандерленд» — «Ипсвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Августа 2023 года
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    «Сандерленд»

    В прошлом сезоне «Сандерленд» остановился в двух шагах от выхода в английскую Премьер-лигу. Помешал этому в полуфинале плей-офф «Лутон Таун» (0:2).

    По итогам регулярного чемпионата команда заняла шестое место в таблице, запрыгнув в плей-офф в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, чем у седьмого «Блэкберна».

    Коэффициенты матча Сандерленд — Ипсвич Таун

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    «Сандерленд» имеет средние показатели надежности своих тылов, пропустив 55 мячей в регулярном первенстве прошлого сезона, что говорит о том, что ему будет сложно сохранить свои ворота на замке.

    Все прогнозы на футбол

    В двух последних товарищеских встречах межсезонья коллектив не выиграл, по разу проиграв и сыграв вничью, а значит демонстрирует не лучшую форму.

    «Ипсвич»

    Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе, но только в Лиге 1. Понятное дело, она увенчалась успехом, и ей удалось подняться в Чемпионшип.

    При этом «Ипсвич» пробился во второй по рангу дивизион английского футбола со второго места. Отставание от первого в таблице «Плимута» составило лишь три очка.

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    • В последнем перед стартом нового чемпионата матче «Трактористы» сыграли вничью. В товарищеской встрече ему не удалось обыграл новичка АПЛ «Лутона» (1:1).

    В последних трех поединках коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма еще хуже, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сандерленд», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Ипсвича» оценивается в 2,81, ничья — в 3,44.

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    В двух из трех последних матчей гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Сандерленд» выиграет за 2,46.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Сандерленд» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Ипсвич сдержит «Сандерленд»?
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