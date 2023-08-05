«Сток Сити» примет «Ротерхэм» в матче 1-го тура нового сезона Чемпионшипа. Событие состоится 5 августа в 17:00 мск. «Сток Сити» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

«Гончары» не смогли прыгнуть выше второй половины таблицы в прошлом сезоне и заняли 16-е место с 53 очками на счету.

Тот розыгрыш команда завершила серий из семи матчей без побед, 5 результатов из которой — это поражения. В концовке сезона хозяева всухую проиграли КПР (0:1) и «Уотфорду» (0:2).

Стоит также отметить, что у «Сток Сити» 4 поражения подряд в рамках домашней серии в Чемпионшипе.

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Перед началом сезона «Сток» победил «Бертон Альбион» (1:0) и потерпел поражение от «Эвертона» (0:1).

«Ротерхэм»

У гостей прошлый сезон выдался неудачным. Они финишировали в шести очках от зоны вылета — на 19-м месте. В активе команды на тот момент было 50 набранных очков.

Закончил «Роттерхэм» победой и ничьей, то есть серией без поражений. Он одолел «Мидлсбро» (0:1) и расписал нулевую с «Уиганом».

«Мельники» плохо играют на выезде. В прошлом сезоне им удалось добыть только две победы в чужих стенах. При этом только в одном из четырех случаев «Ротерхэм» пропустил.

В конце межсезонья клуб победил «Мансфилд» (4:2), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Линкольн» (3:0).

Прогноз и ставка

1.66 и 5.20 — «Сток Сити» является твердым фаворитом этого поединка. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.75.

«Ротерхэм» выдал очень хорошую концовку межсезонки, обыграв в том числе «Шеффилд Юнайтед», который напрямую вышел в АПЛ. Вряд ли «Сток» ждет легкая прогулка.

В прошлом сезоне у «гончаров» были проблемы с этим соперником — ничья 2:2 и поражение 0:1. Прогноз: «Ротерхэм» не проиграет за 2.18.

Последние матчи обеих команд в турнире закончились с тоталом меньше 2.5. Ставка принимается с коэффициентом 1.81.