«Сток Сити»
«Гончары» не смогли прыгнуть выше второй половины таблицы в прошлом сезоне и заняли 16-е место с 53 очками на счету.
Тот розыгрыш команда завершила серий из семи матчей без побед, 5 результатов из которой — это поражения. В концовке сезона хозяева всухую проиграли КПР (0:1) и «Уотфорду» (0:2).
Стоит также отметить, что у «Сток Сити» 4 поражения подряд в рамках домашней серии в Чемпионшипе.
Перед началом сезона «Сток» победил «Бертон Альбион» (1:0) и потерпел поражение от «Эвертона» (0:1).
«Ротерхэм»
У гостей прошлый сезон выдался неудачным. Они финишировали в шести очках от зоны вылета — на 19-м месте. В активе команды на тот момент было 50 набранных очков.
Закончил «Роттерхэм» победой и ничьей, то есть серией без поражений. Он одолел «Мидлсбро» (0:1) и расписал нулевую с «Уиганом».
«Мельники» плохо играют на выезде. В прошлом сезоне им удалось добыть только две победы в чужих стенах. При этом только в одном из четырех случаев «Ротерхэм» пропустил.
В конце межсезонья клуб победил «Мансфилд» (4:2), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Линкольн» (3:0).
Прогноз и ставка
1.66 и 5.20 — «Сток Сити» является твердым фаворитом этого поединка. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.75.
«Ротерхэм» выдал очень хорошую концовку межсезонки, обыграв в том числе «Шеффилд Юнайтед», который напрямую вышел в АПЛ. Вряд ли «Сток» ждет легкая прогулка.
В прошлом сезоне у «гончаров» были проблемы с этим соперником — ничья 2:2 и поражение 0:1. Прогноз: «Ротерхэм» не проиграет за 2.18.
Последние матчи обеих команд в турнире закончились с тоталом меньше 2.5. Ставка принимается с коэффициентом 1.81.