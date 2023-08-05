«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Блэкберн» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» в предыдущем сезоне выступил весьма посредственно. «Бродяги» не попали в зону плей-офф, оставшись на 7 месте в таблице.

Нынешним летом команда сыграла 8 контрольных матчей. В них «Блэкберн» выиграл четырежды при одной коллизии.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Вест Бромвич 1X2Новым игрокам 2.753.202.65Бонус$9500

Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды поражением. «Бродяги» уступили крепкой «Жироне» (2:3).

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Правда, побеждали «бродяги» лишь априори более слабых соперников. Даже с более-менее крепким «Барнсли» команда справилась с трудом (4:3).

Наверняка в этой встрече «Блэкберн» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается начать новый сезон победой.

«Вест Бромвич»

Эта команда провела противоречивый минувший сезон. Итоговое 9 место в Чемпионшипе явно не устроило некогда славный клуб.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Бромвич» в голевой перестрелке уступил «Болтону» (3:4).

Интересно, что до того команда не смогла справиться с еще более скромным «Форест Грином». «Альбион» пропустил два безответных мяча.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Вест Бромвич» явно намерен разжиться очками.

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Вот только в летних спаррингах «дрозды» победили лишь однажды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.60.

На викторию «Блэкберна» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

«Блэкберн» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же в контрольных матчах смотрелся выгоднее «дроздов» .

Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.