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    «Навбахор» начнет без экивоков?

    «Металлург» Бекабад — «Навбахор». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 4 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Бекабад — «Навбахор»
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    «Навбахор»
    «Металлург» Бекабад сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 15-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 4 августа, начало — в 18:00 мск. «Металлург» Бекабад — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Бекабад

    Эта команда в нынешнем сезоне не блещет яркой игрой и результатами. «Металлург» Бекабад скромно сражается за выживание.

    На данный момент команда находится на 11 месте в турнирной таблице. Причем гандикап от опасной зоны составляет лишь два пункта.

    Минувший тур стал для команды неудачным. «Металлург» Бекабад на выезде минимально уступил ферганскому «Нефтчи».

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    До того команда расписала мировую с «Туроном» (1:1). Да и вообще, победы даются команде крайне натужно.

    В этом поединке хозяева постараются добыть хотя бы балл. Соперник чересчур серьезный, да и уровень реализации у «металлургов» хромает на обе ноги.

    «Навбахор»

    Для минчан нынешний сезон складывается весьма неплохо. Сейчас «Навбахор» пребывает на 17 месте в турнирной таблице.

    Правда, потенциальным лидером все же является «Пахтактор». При минимальном гандикапе между лидерами у команды Максима Шацких еще есть матч в запасе.

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    • В предыдущем туре «Навбахор» смог победить. На выезде команда забила два мяча в ворота «Кызылкума», пропусти в ответ лишь один.

    Стоит отметить сверхнадежные тылы «Навбахора». В 14 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота лишь 7 мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать исключительно с позиции силы. Класс «Навбахора» гораздо выше, чем у соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 1.56.

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    На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 6.23, ничья оценена — в 3.74.

    «Навбахору», в свете борьбы за чемпионский титул, нельзя терять очки на ровном месте.

    Наш прогноз — Победа «Навбахора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.

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    «Металлург» Бекабад — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. «Навбахор» начнет без экивоков?
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