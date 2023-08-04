«Металлург» Бекабад
Эта команда в нынешнем сезоне не блещет яркой игрой и результатами. «Металлург» Бекабад скромно сражается за выживание.
На данный момент команда находится на 11 месте в турнирной таблице. Причем гандикап от опасной зоны составляет лишь два пункта.
Минувший тур стал для команды неудачным. «Металлург» Бекабад на выезде минимально уступил ферганскому «Нефтчи».
До того команда расписала мировую с «Туроном» (1:1). Да и вообще, победы даются команде крайне натужно.
В этом поединке хозяева постараются добыть хотя бы балл. Соперник чересчур серьезный, да и уровень реализации у «металлургов» хромает на обе ноги.
«Навбахор»
Для минчан нынешний сезон складывается весьма неплохо. Сейчас «Навбахор» пребывает на 17 месте в турнирной таблице.
Правда, потенциальным лидером все же является «Пахтактор». При минимальном гандикапе между лидерами у команды Максима Шацких еще есть матч в запасе.
В предыдущем туре «Навбахор» смог победить. На выезде команда забила два мяча в ворота «Кызылкума», пропусти в ответ лишь один.
Стоит отметить сверхнадежные тылы «Навбахора». В 14 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота лишь 7 мячей.
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать исключительно с позиции силы. Класс «Навбахора» гораздо выше, чем у соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 1.56.
На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 6.23, ничья оценена — в 3.74.
«Навбахору», в свете борьбы за чемпионский титул,
Наш прогноз — Победа «Навбахора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.