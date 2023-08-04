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    «Флора» вновь разгромит «Курессааре»

    «Флора» — «Курессааре». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Чемпионат Эстонии, 4 августа 2023 года

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    «Флора»
    «Флора» сыграет на своем поле с «Курессааре» в рамках 22-го тура чемпионата Эстонии. Встреча пройдет 4 августа, начало — в 19:00 мск. «Флора» — «Курессааре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 04 Августа 2023 года
    Флора Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Флора Таллин 19:00 Курессааре Курессааре
  • Курессааре
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    «Флора»

    Команда занимает 2-е место в чемпионате Эстонии, имея одинаковое количество очков лидером таблицы «Левадией» (по 48). «Флора» проводит мощный сезон, всерьез претендуя на чемпионство, ведь за ней нет хвоста — команда на 3-й строчке набрала только 31 балл.

    Команда проиграла только 2 матча из 22-х в нынешнем сезоне при 14-и победах. При этом, «Флора» больше всех забила (49 голов), и занимает 2-е место в лиге по надежности в обороне — 14 пропущенных за 22 встречи.

    За последние 5 матчей в чемпионате Эстонии «Флора» проиграла только «Нарве» (1:4), столько же раз победила и трижды сыграла вничью. За последние 2 матча команда пропустила 5 голов, не спад ли это?

    Все прогнозы на футбол

    Примечательно, что 2 проигранных матча в сезоне у «Флоры» случились именно на своем поле, а за последние 5 домашних встреч команда выиграла и сыграла вничью по 2 раза и однажды проиграла.

    «Курессааре»

    Команда продолжает вести отчаянную борьбу за еврокубки, занимая 5-е место в таблице и отставая от 3-й строчки лишь на 3 балла. У «Курессааре» есть проблемы, но команда до сих пор на плаву.

    «Курессааре» одна из худших команд в лиге по надежности в обороне — 33 пропущенных гола в 21-м матче. Хуже только у двух команд из нижней части турнирной таблицы.

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    • Несмотря на это, «Курессааре» в последнее время стабильно набирает очки. За последние 5 матчей в чемпионате Эстонии команда выиграла 3 матча, однажды проиграла и один раз сыграла вничью.

    «Курессааре» и «Флора» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 15-м туре чемпионата «Флора» разгромила соперника (3:0), позволив нанести «Курессааре» только один удар в створ ворот, и это на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флоры» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Курессааре» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.20.

    «Флора» заметно сильнее своего соперника. Можно предположить, что хозяева выберутся из небольшой ямы и снова разгромят «Курессааре».

    Наш прогноз — Победа «Флоры» с форой -2. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — «Курессааре» не сможет забить за 1.85.

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    «Флора» — «Курессааре»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. «Флора» вновь разгромит «Курессааре»
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