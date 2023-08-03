В четверг, 3 августа «Арис» на своём поле сыграет против «Арарат-Армении». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:15 (мск). «Арис» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» и «Арарат-Армения» не смогли определить победителя, обменявшись голами (1:1).

В составе греческого «Ариса» точным ударом отметился ивуарийский форвард Уильфред Эза.

Коэффициенты матча Арис Салоники — Арарат-Армения 1X2Новым игрокам 1.384.709.00Бонус$9500

Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл пять товарищеских матчей. Были обыграны «Маккаби» Хайфа (1:0) и «Ахнас» (3:1). Также греческий коллектив проиграл ЦСКА-1948 (0:2), «Ботеву» (0:1) и «Маккаби» Хайфа (1:4).

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Скоро стартует новый чемпионат Греции — 19 августа пройдут матчи 1-го тура. «Арис» отправится в гости к команде ОФИ.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» с победы стартовала в чемпионате Армении. В первом туре команда-участница Лиги конференций смогла нанести поражение «Арарату» из Еревана (3:1).

Следующий матч чемпионата «Арарат-Армения» сыграет против чемпиона «Урарту», игра запланирована на понедельник, 7 августа.

Клуб «Арарат-Армения» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, обыграв албанский клуб «Эгнатия». Первая игра в родных стенах завершилась вничью, соперники обменялись голами (1:1).

Путёвку в следующий этап еврокубка разыграли в Албании. «Арарат-Армения» и «Эгнатия» устроили голевое шоу, забив на двоих 8 голов (4:4). В ход пошла лотерея, серию пенальти выиграли футболисты армянского клуба со счётом 4:2.

В межсезонье команда «Арарат-Армения» провела две игры и одержала в них победы. Так были обыграны «Виста» (3:2) и «Вест Армения» (6:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяева. На победу «Ариса» можно поставить за 1.36, ничью оценивают в 4.85. А на победу «Арарат-Армении» — 8.60.

Прогноз: Два мяча за игру — средний показатель игр с участием «Арарат-Армении» и «Ариса». Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.76.

Альтернативный прогноз: «Арарат-Армения» обычно забивает в каждом матче, так что на свой гол клуб из Армении вполне может наиграть.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Арарат-Армении» больше 1.5 с коэффициентом 5.50.