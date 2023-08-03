ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду Remnant IIRemnant II: топ-5 классов, которые идеально подойдут для одиночной кампании «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
    Все новости спорта

    «Арис» добьется путевки в следующий раунд ЛК?

    «Арис» — «Арарат-Армения». Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Арис» — «Арарат-Армения»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча АЕК — «Арис»
    В четверг, 3 августа «Арис» на своём поле сыграет против «Арарат-Армении». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:15 (мск). «Арис» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Арис Салоники
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Арис Салоники 21:15 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
    •

    «Арис»

    В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» и «Арарат-Армения» не смогли определить победителя, обменявшись голами (1:1).

    В составе греческого «Ариса» точным ударом отметился ивуарийский форвард Уильфред Эза.

    Коэффициенты матча Арис Салоники — Арарат-Армения

    1X2Новым игрокам
  • 1.384.709.00Бонус$9500
    •

    Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл пять товарищеских матчей. Были обыграны «Маккаби» Хайфа (1:0) и «Ахнас» (3:1). Также греческий коллектив проиграл ЦСКА-1948 (0:2), «Ботеву» (0:1) и «Маккаби» Хайфа (1:4).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Скоро стартует новый чемпионат Греции — 19 августа пройдут матчи 1-го тура. «Арис» отправится в гости к команде ОФИ.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения» с победы стартовала в чемпионате Армении. В первом туре команда-участница Лиги конференций смогла нанести поражение «Арарату» из Еревана (3:1).

    Следующий матч чемпионата «Арарат-Армения» сыграет против чемпиона «Урарту», игра запланирована на понедельник, 7 августа.

    Клуб «Арарат-Армения» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, обыграв албанский клуб «Эгнатия». Первая игра в родных стенах завершилась вничью, соперники обменялись голами (1:1).

  • Манчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду
  • В «Манчестер Юнайтед» «семерка» имеет огромное значение для болельщиков и клуба
  • Вчера

    • Путёвку в следующий этап еврокубка разыграли в Албании. «Арарат-Армения» и «Эгнатия» устроили голевое шоу, забив на двоих 8 голов (4:4). В ход пошла лотерея, серию пенальти выиграли футболисты армянского клуба со счётом 4:2.

    В межсезонье команда «Арарат-Армения» провела две игры и одержала в них победы. Так были обыграны «Виста» (3:2) и «Вест Армения» (6:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяева. На победу «Ариса» можно поставить за 1.36, ничью оценивают в 4.85. А на победу «Арарат-Армении» — 8.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Два мяча за игру — средний показатель игр с участием «Арарат-Армении» и «Ариса». Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

    Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.76.

    Альтернативный прогноз: «Арарат-Армения» обычно забивает в каждом матче, так что на свой гол клуб из Армении вполне может наиграть.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Арарат-Армении» больше 1.5 с коэффициентом 5.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ямайка (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч 2DROTS — Сахалин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мольде — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хеккен — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Генк — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч АЕК — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арис» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Арис» добьется путевки в следующий раунд ЛК?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры