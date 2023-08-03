«Арис»
В первом матче второго раунда Лиги конференций «Арис» и «Арарат-Армения» не смогли определить победителя, обменявшись голами (1:1).
В составе греческого «Ариса» точным ударом отметился ивуарийский форвард Уильфред Эза.
Коэффициенты матча Арис Салоники — Арарат-Армения
Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл пять товарищеских матчей. Были обыграны «Маккаби» Хайфа (1:0) и «Ахнас» (3:1). Также греческий коллектив проиграл ЦСКА-1948 (0:2), «Ботеву» (0:1) и «Маккаби» Хайфа (1:4).
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Скоро стартует новый чемпионат Греции — 19 августа пройдут матчи 1-го тура. «Арис» отправится в гости к команде ОФИ.
«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» с победы стартовала в чемпионате Армении. В первом туре команда-участница Лиги конференций смогла нанести поражение «Арарату» из Еревана (3:1).
Следующий матч чемпионата «Арарат-Армения» сыграет против чемпиона «Урарту», игра запланирована на понедельник, 7 августа.
Клуб «Арарат-Армения» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, обыграв албанский клуб «Эгнатия». Первая игра в родных стенах завершилась вничью, соперники обменялись голами (1:1).
Путёвку в следующий этап еврокубка разыграли в Албании. «Арарат-Армения» и «Эгнатия» устроили голевое шоу, забив на двоих 8 голов (4:4). В ход пошла лотерея, серию пенальти выиграли футболисты армянского клуба со счётом 4:2.
В межсезонье команда «Арарат-Армения» провела две игры и одержала в них победы. Так были обыграны «Виста» (3:2) и «Вест Армения» (6:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяева. На победу «Ариса» можно поставить за 1.36, ничью оценивают в 4.85. А на победу «Арарат-Армении» — 8.60.
Прогноз: Два мяча за игру — средний показатель игр с участием «Арарат-Армении» и «Ариса». Есть вероятность, что команды сыграют по низам.
Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.76.
Альтернативный прогноз: «Арарат-Армения» обычно забивает в каждом матче, так что на свой гол клуб из Армении вполне может наиграть.
Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Арарат-Армении» больше 1.5 с коэффициентом 5.50.