«Ростов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 29 июля, начало — в 20:00 мск. «Ростов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Желто-синие» провели первый матч сезона против воронежского «Факела» и добыла победу над воронежцами со счетом 2:1. Также команда из Ростова-на-Дону успела победить казанский «Рубин» с результатом 1:0 в рамках Кубка России.

В прошлом сезоне ростовский коллектив выступил довольно хорошо. Команда на протяжении всего чемпионата шла в тройке сильнейших, но в итоге не смогла там удержаться и финишировала на четвертой строчке, которую тоже можно назвать удачной.

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Во время учебно-тренировочных сборов «Ростов» выиграл четыре из пяти товарищеских матчей. Поражение было зафиксировано лишь во встрече с «Факелом» (0:1).

Все прогнозы на РПЛ

В новом сезоне подопечные Валерия Карпина также не хотят отступать и намерены побороться за самые высокие места во всех турнирах. У них это вполне может получиться.

«Зенит»

Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы. Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота «Пари НН» два безответных мяча. Автором дубля стал Матео Кассьерра.

Также сине-бело-голубые провели один поединок в Кубке России против «Ахмата», в котором команда с берегов Невы выиграла с таким же счетом. Авторами забитых мячей стали Густаво Мантуан и Клаудиньо.

Во время учебно-тренировочных сборов «Зенит» провел три спарринга в родных стенах. Команда оказалась сильнее азербайджанского «Нефтчи» (2:1), уступила сербской «Црвене Звезде» (1:2) и не выявила победителя с турецким «Фенербахче» (0:0).

По итогам минувшего сезона подопечные Сергея Семака в очередной раз уверенно и досрочно стали чемпионом страны в пятый раз подряд. Они набрали 70 очков, обогнав второй ЦСКА на 12 баллов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.65.

На викторию «Ростова» дают 5.10, ничья оценена в 3.90.

Сделаем ставку на ничью в этом поединке.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.