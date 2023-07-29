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    «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?

    «Ростов» — «Зенит». Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, чемпионат России, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
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    Валерий Карпин
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 29 июля, начало — в 20:00 мск. «Ростов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Июля 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Ростов»

    «Желто-синие» провели первый матч сезона против воронежского «Факела» и добыла победу над воронежцами со счетом 2:1. Также команда из Ростова-на-Дону успела победить казанский «Рубин» с результатом 1:0 в рамках Кубка России.

    В прошлом сезоне ростовский коллектив выступил довольно хорошо. Команда на протяжении всего чемпионата шла в тройке сильнейших, но в итоге не смогла там удержаться и финишировала на четвертой строчке, которую тоже можно назвать удачной.

    Коэффициенты матча Ростов — Зенит

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    Во время учебно-тренировочных сборов «Ростов» выиграл четыре из пяти товарищеских матчей. Поражение было зафиксировано лишь во встрече с «Факелом» (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    В новом сезоне подопечные Валерия Карпина также не хотят отступать и намерены побороться за самые высокие места во всех турнирах. У них это вполне может получиться.

    «Зенит»

    Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы. Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота «Пари НН» два безответных мяча. Автором дубля стал Матео Кассьерра.

    Также сине-бело-голубые провели один поединок в Кубке России против «Ахмата», в котором команда с берегов Невы выиграла с таким же счетом. Авторами забитых мячей стали Густаво Мантуан и Клаудиньо.

    Во время учебно-тренировочных сборов «Зенит» провел три спарринга в родных стенах. Команда оказалась сильнее азербайджанского «Нефтчи» (2:1), уступила сербской «Црвене Звезде» (1:2) и не выявила победителя с турецким «Фенербахче» (0:0).

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    • По итогам минувшего сезона подопечные Сергея Семака в очередной раз уверенно и досрочно стали чемпионом страны в пятый раз подряд. Они набрали 70 очков, обогнав второй ЦСКА на 12 баллов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.65.

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    На викторию «Ростова» дают 5.10, ничья оценена в 3.90.

    Сделаем ставку на ничью в этом поединке.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Ростов» — «Зенит»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
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