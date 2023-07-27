В четверг, 27 июля «Кечкемет» на своём поле сыграет против «Риги». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Кечкемет» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кечкемет»

«Кечкемет» — серебряный призёр чемпионата Венгрии. В минувшем сезоне команда набрала 57 очков после 33 проведенных встреч. Команда отстала на 6 баллов от чемпиона — «Ференцвароша».

Скоро стартует новый чемпионат Венгрии. «Кечкемет» свою первую игру на внутренней арене проведет 7 августа против клуба «Варда».

В последний раз «Кечкемет» играл в еврокубках в далёком 2011-м году. Это был второй квалификационный раунд Лиги Европы. Играли против казахстанского «Актобе» (1:1 — ничья дома и 0:0 — ничья в гостях). Венгерский «Кечкемет» покинул еврокубки из-за пропущенного гола в родных стенах.

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«Кечкемет» в летнее межсезонье провел 8 матчей и одержал в них 7 побед: «Ходмезовашархей» (4:0), «Айка» (5:1), «Бекешчаба» (1:0), «Гонвед» (2:0 и 2:0), «Алуминий» (2:1) и «Тисакечке» (3:0).

«Рига»

«Рига» прошла в первом раунде Лиги конференций исландский клуб «Викингур» (2:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

В последних шести матчах латвийский клуб одержал пять побед: «Лиепая» (3:1), «Ауда» (1:0), «Викингур» (2:0), «Бетсафе» (5:0) и «Тукумс 2000» (6:0).

В матче 23-го тура чемпионата Латвии футболисты Томислава Стипича разгромили «Тукумс» 2000 (6:0). В этом матче дублями отметились Абдулрахман Тайво и Дуглас Аурелиц. Ещё по голу забили Готье Манкенда и Эдуард Дашкевич.

«Рига» продолжает лидировать в турнирной таблице, команда набрала 58 очков и опережает ближайшего конкурента — РФШ на 3 балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке не могут определиться с явным фаворитом пары. На победу «Кечкемет» можно поставить за 2.61, ничью оценивают в 3.30. А на победу «Риги» — 2.67.

Прогноз: «Риге» будет сложно в выездной встрече, так как венгерский оппонент на ходу. Латвийский клуб может дать бой, как минимум один мяч за матч команда забивает.

Ставка: Индивидуальный тотал «Риги» больше 1.5 с коэффициентом 2.60.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.