РПЛ. «Зенит» и «Спартак» стартовали с победы

Чемпион России «Зенит» набирает первые три очка, «Спартак» чудом уходит от поражения и побеждает. ЦСКА с проигрыша начинает сезон 2023/2024.

О турнирной таблице

Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано, турнирная таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура. В одном матче из восьми была зафиксирована ничья. И только семи командам удалось одержать победы.

О старте чемпиона

«Зенит» начал новый сезон с гостевого поединка с «Пари НН». Матч против нижегородцев футболисты из Санкт-Петербурга выиграли (2:0).

Матео Кассьерра, игрок «Зенита» globallookpress.com

В составе невского клуба дублем отметился Матео Кассьерра. Колумбийский форвард «Зенита» отличился на 57-1 и 83-й минутах встречи.

О популярности счёта 2:1

Сразу в трёх матчах была зафиксирована ничья с одинаковым счетом (2:1). Серебряный призёр минувшего сезона ЦСКА потерпел поражение в матче с «Уралом». В стартовой игре чемпионата за «армейцев» гол престижа забил Антон Заболотный.

Аналогичный счет был зафиксирован во встрече «Факела» и «Ростова», в котором победу одержали южане. В составе «Ростова» по мячу забили Максим Осипенко и Роман Тугарев. А вот футболисты «Крыльев Советов» оказались сильнее «Ахмата» (2:1).

О спасении «Спартака»

Бронзовый призёр российской Премьер-лиги «Спартак» едва избежал неприятных последствий в матче с «Оренбургом». Проигрывая в счёте — 1:2, «красно-белые» смогли перевернуть ход игры во второй половине второго тайма.

Даниил Хлусевич, игрок «Спартака» globallookpress.com

Дубль в составе «Спартака» забил Даниил Хлусевич. Сначала защитник забил на 76-й минуте поединка, а затем оформил победный гол в компенсированное арбитром время, на 91-й минуте.

О старте новичков и матче открытия

В матче-открытия чемпионата России сыграли «Динамо» и «Краснодар». Эта встреча завершилась поражение «динамовцев» (1:3).

«Рубин» — новичок РПЛ, возвращение в элиту российского футбола казанский клуб отметил ничьей. В первом туре футболисты Юрия Уткульбаева обменялись голами с московским «Локомотивом» (2:2).

Ещё один дебютант российского чемпионата — «Балтика». Команда стартовала в Премьер-лиге с поражения, уступив в гостях «Сочи» (0:2).

О 2-м туре чемпионата России

С 29-го по 31-е июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу два поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть в гостях одного из своих конкурентов — команду «Ростов».

ЦСКА попытается набрать первые очки в выездной встрече против «Ахмата».

Дебютанты российской Премьер-лиги «Рубин» примет «Оренбург», а «Балтика» отправится в гости к «Спартаку».