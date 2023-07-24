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    РПЛ. «Зенит» и «Спартак» стартовали с победы

    Итоги 1-го тура чемпионата России по футболу

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    «Спартак» — «Оренбург». Матч 1-го тура
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    «Спартак» — «Оренбург». Матч 1-го тура
    Чемпион России «Зенит» набирает первые три очка, «Спартак» чудом уходит от поражения и побеждает. ЦСКА с проигрыша начинает сезон 2023/2024.

    О турнирной таблице

    Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано, турнирная таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура. В одном матче из восьми была зафиксирована ничья. И только семи командам удалось одержать победы.

    О старте чемпиона

    «Зенит» начал новый сезон с гостевого поединка с «Пари НН». Матч против нижегородцев футболисты из Санкт-Петербурга выиграли (2:0).

    Матео Кассьерра, игрок «Зенита»
    globallookpress.com

    В составе невского клуба дублем отметился Матео Кассьерра. Колумбийский форвард «Зенита» отличился на 57-1 и 83-й минутах встречи.

    О популярности счёта 2:1

    Сразу в трёх матчах была зафиксирована ничья с одинаковым счетом (2:1). Серебряный призёр минувшего сезона ЦСКА потерпел поражение в матче с «Уралом». В стартовой игре чемпионата за «армейцев» гол престижа забил Антон Заболотный.

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    • Аналогичный счет был зафиксирован во встрече «Факела» и «Ростова», в котором победу одержали южане. В составе «Ростова» по мячу забили Максим Осипенко и Роман Тугарев. А вот футболисты «Крыльев Советов» оказались сильнее «Ахмата» (2:1).

    О спасении «Спартака»

    Бронзовый призёр российской Премьер-лиги «Спартак» едва избежал неприятных последствий в матче с «Оренбургом». Проигрывая в счёте — 1:2, «красно-белые» смогли перевернуть ход игры во второй половине второго тайма.

    Даниил Хлусевич, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    Дубль в составе «Спартака» забил Даниил Хлусевич. Сначала защитник забил на 76-й минуте поединка, а затем оформил победный гол в компенсированное арбитром время, на 91-й минуте.

    О старте новичков и матче открытия

    В матче-открытия чемпионата России сыграли «Динамо» и «Краснодар». Эта встреча завершилась поражение «динамовцев» (1:3).

    «Рубин» — новичок РПЛ, возвращение в элиту российского футбола казанский клуб отметил ничьей. В первом туре футболисты Юрия Уткульбаева обменялись голами с московским «Локомотивом» (2:2).

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    • Ещё один дебютант российского чемпионата — «Балтика». Команда стартовала в Премьер-лиге с поражения, уступив в гостях «Сочи» (0:2).

    О 2-м туре чемпионата России

    С 29-го по 31-е июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу два поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть в гостях одного из своих конкурентов — команду «Ростов».

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    ЦСКА попытается набрать первые очки в выездной встрече против «Ахмата».

    Дебютанты российской Премьер-лиги «Рубин» примет «Оренбург», а «Балтика» отправится в гости к «Спартаку».

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