РПЛ. «Зенит» и «Спартак» стартовали с победы

О турнирной таблице
Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано, турнирная таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру РПЛ.
А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура. В одном матче из восьми была зафиксирована ничья. И только семи командам удалось одержать победы.
О старте чемпиона
«Зенит» начал новый сезон с гостевого поединка с «Пари НН». Матч против нижегородцев футболисты из Санкт-Петербурга выиграли (2:0).
В составе невского клуба дублем отметился Матео Кассьерра. Колумбийский форвард «Зенита» отличился на 57-1 и 83-й минутах встречи.
О популярности счёта 2:1
Сразу в трёх матчах была зафиксирована ничья с одинаковым счетом (2:1). Серебряный призёр минувшего сезона ЦСКА потерпел поражение в матче с «Уралом». В стартовой игре чемпионата за «армейцев» гол престижа забил Антон Заболотный.
Аналогичный счет был зафиксирован во встрече «Факела» и «Ростова», в котором победу одержали южане. В составе «Ростова» по мячу забили Максим Осипенко и Роман Тугарев. А вот футболисты «Крыльев Советов» оказались сильнее «Ахмата» (2:1).
О спасении «Спартака»
Бронзовый призёр российской Премьер-лиги «Спартак» едва избежал неприятных последствий в матче с «Оренбургом». Проигрывая в счёте — 1:2, «красно-белые» смогли перевернуть ход игры во второй половине второго тайма.
Дубль в составе «Спартака» забил Даниил Хлусевич. Сначала защитник забил на 76-й минуте поединка, а затем оформил победный гол в компенсированное арбитром время, на 91-й минуте.
О старте новичков и матче открытия
В матче-открытия чемпионата России сыграли «Динамо» и «Краснодар». Эта встреча завершилась поражение «динамовцев» (1:3).
«Рубин» — новичок РПЛ, возвращение в элиту российского футбола казанский клуб отметил ничьей. В первом туре футболисты Юрия Уткульбаева обменялись голами с московским «Локомотивом» (2:2).
Ещё один дебютант российского чемпионата — «Балтика». Команда стартовала в Премьер-лиге с поражения, уступив в гостях «Сочи» (0:2).
О 2-м туре чемпионата России
С 29-го по 31-е июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу два поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть в гостях одного из своих конкурентов — команду «Ростов».
ЦСКА попытается набрать первые очки в выездной встрече против «Ахмата».
Дебютанты российской Премьер-лиги «Рубин» примет «Оренбург», а «Балтика» отправится в гости к «Спартаку».