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    «Шериф» даст бой серьёзному сопернику?

    «Шериф» — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Маккаби» Хайфа
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    «Ницца» — «Шериф». Лига конференций. Сезон 2022/2023
    В среду, 26 июля «Шериф» на своём поле сыграет против «Маккаби» из Хайфы. Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Шериф»

    «Шериф» всего один раз встречался в еврокубках с командами из Израиля. Было это в 2016-м году, тоже Лига чемпионов и тоже второй раунд. Клуб из Тирасполя игра против лучшей команды Израиля того времения — «Хапоэля» из Беэр-Шевы (0:0 — ничья дома и 2:3 — поражение в гостях).

    В сезоне 2023/2024 «Шериф» успешно преодолел первый раунд. «Жёлто-чёрные» нанесли поражение чемпиону «Румынии» (3:0 — победа в Тирасполе и 0:1 — проигрыш в Овидиу).

    Коэффициенты матча Шериф — Маккаби Хф

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  • 3.153.102.45Бонус$9500
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    6 августа «Шериф» стартует в чемпионате Молдавии. Первая игра будет проти главного соперника в битве за золото — «Петрокуба». Встреча пройдет в гостях в Хынчештах.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «осы» провели три контрольных матча — все выигралм. «Шериф» обыграл такие клубы, как «Зимбру» (1:0), «Петрокуб» (3:1) и «Милсами» (2:0).

    «Маккаби»

    «Маккаби» Хайфа — чемпион Израиля, команда готовится к продолжению участия в еврокубках. Так в первом раунде Лиги чемпионов израильский коллектив нанес поражние мальтийскому коллективу «Хамрун Спартанс» (4:0 — победа в гостях и 2:1 — победа дома).

    В прошлом евросезоне «Маккаби» добрался до группового этапа Лиги чемпионов. В отборочных раундах футболисты из Хайфы смогли обыграть греческий «Олимпиакос» (5:1 — по сумме двух матчей), кипрский «Аполлон» (4:2) и сербскую «Црвену Звезду» (5:4).

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    • Скоро стартует новый сезон. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в чемпионате, в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Шериф» можно поставить за 2.87, ничью оценивают в 2.92. А на победу «Маккаби» — 2.72.

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    Прогноз: «Шерифу» в этой встрече будет тяжело. Если игроки «Маккаби» нейтрализуют в составе «Шерифа» ЛУваннора и Мбеккели, в таком случа израильский клуб добьется успеха.

    Ставка: Победа «Маккаби» с коэффициентом 2.72.

    Альтернативный прогноз: «Шерифу» нужно забивать, чтоб рассчитывать на проход дальше.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Шерифа» больше 1 с коэффициентом 1.90.

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    «Шериф» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. «Шериф» даст бой серьёзному сопернику?
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