26 мая «Визела» примет «Спортинг» Лиссабон в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало игры в 23:15 мск. «Визела» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Визела»

После 33-го тура португальского первенства «Визела» занимает 11-е место. Клуб оторвался от опасной 16-й строчки на 14 очков, поэтому уже не вылетит.

Команда может подняться сразу на восьмую строчку в случае победы. Отставание от оппонента измеряется 31 баллом.

Коэффициенты матча Визела — Спортинг 1X2Новым игрокам 5.704.401.55Бонус$9500

В предыдущий раз коллектив одержал победу полтора месяца назад. 7 апреля ему удалось обыграть на выезде «Санта-Клара» (1:0), после чего у него появилась возможность расслабиться.

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Не удивительно, что с тех пор хозяева поля не могут выиграть. На сегодня у них беспроигрышная серия в шесть матчей при четырех поражениях и одной ничьей.

«Спортинг»

Команда Рубена Аморима уже не поднимется на третью позицию. Перед последним туром лиссабонский «Спортинг» занимает на четвертой строчке в португальской лиге.

Клуб выступал в еврокубках, где достиг относительного успеха в Лиге Европы. Там он дошел до четвертьфинала, где проиграл «Ювентусу» с отставанием в один гол по сумме двух матчей (0:1, 1:1).

Шансы стать третьими «Львы» потеряли в прошлом туре. На своем поле они не смогли победить в дерби своего принципиального соперника «Бенфику», сыграв вничью (2:2).

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах, поэтому будет явным фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Визелы» оценивается в 5,95, ничья — в 4,54.

В трех последних матчах хозяев поля «Визела» не забивала

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,06.

Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет 1-й тайм и матч за 2,08, ведь гости выиграли четыре из пяти последних поединков.