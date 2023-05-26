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    Как «Спортинг» завершит сезон?

    «Визела» — «Спортинг». Ставки (к. 2.06) и прогноз на чемпионат Португалии 26 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Визела» — «Спортинг»
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    «Спортинг» финишировал на 4-м месте
    26 мая «Визела» примет «Спортинг» Лиссабон в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало игры в 23:15 мск. «Визела» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 26 Мая 2023 года
    Визела
  • Португалия. Примера
    •  Визела 23:15 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Визела»

    После 33-го тура португальского первенства «Визела» занимает 11-е место. Клуб оторвался от опасной 16-й строчки на 14 очков, поэтому уже не вылетит.

    Команда может подняться сразу на восьмую строчку в случае победы. Отставание от оппонента измеряется 31 баллом.

    Коэффициенты матча Визела — Спортинг

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    В предыдущий раз коллектив одержал победу полтора месяца назад. 7 апреля ему удалось обыграть на выезде «Санта-Клара» (1:0), после чего у него появилась возможность расслабиться.

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    Не удивительно, что с тех пор хозяева поля не могут выиграть. На сегодня у них беспроигрышная серия в шесть матчей при четырех поражениях и одной ничьей.

    «Спортинг»

    Команда Рубена Аморима уже не поднимется на третью позицию. Перед последним туром лиссабонский «Спортинг» занимает на четвертой строчке в португальской лиге.

    Клуб выступал в еврокубках, где достиг относительного успеха в Лиге Европы. Там он дошел до четвертьфинала, где проиграл «Ювентусу» с отставанием в один гол по сумме двух матчей (0:1, 1:1).

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    • Шансы стать третьими «Львы» потеряли в прошлом туре. На своем поле они не смогли победить в дерби своего принципиального соперника «Бенфику», сыграв вничью (2:2).

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах, поэтому будет явным фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Визелы» оценивается в 5,95, ничья — в 4,54.

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    В трех последних матчах хозяев поля «Визела» не забивала

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,06.

    Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет 1-й тайм и матч за 2,08, ведь гости выиграли четыре из пяти последних поединков.

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    «Визела» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. Как «Спортинг» завершит сезон?
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