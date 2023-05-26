«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 мая, начало — в 20:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

Эта команда в нынешнем сезоне лишилась 30 очков решением белорусской федерации. Сейчас «Шахтер» Солигорск находится на 14 месте в таблице.

Парадокс, но без отъема очков солигорчане были бы в тройке. Да и обороняется команда монолитно: всего лишь 5 пропущенных мячей.

Минувший тур сложился для команды продуктивно. На выезде «Шахтер» Солигорск уверенно переиграл «Сморгонь» (1:3).

Все прогнозы на футбол

«Шахтер» Солигорск выиграл два своих последних матча. Да и вообще, команда смотрится очень даже прилично.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Солигорчане намерены как можно скорее выбраться из зоны вылета.

«Белшина»

Команда-лифт белорусского футбола снова будет сражаться лишь за выживание. Вот и сейчас «Белшина» находится на 13 месте в турнирной таблице.

«Белшина» имеет огромные проблемы в атаке. В 8 матчах бобруйчане настреляли всего лишь 3 мяча.

В предыдущем туре команда вновь потерпела неудачу. «Белшина» дома по всем статьям уступила крепкому «Неману» (0:2).

Зато до того бобруйчане переиграли «Нафтан» (0:1). А вот в матче с БАТЭ команда откровенно провалилась (0:3).

Гости уж точно будут пытаться добыть хотя бы балл. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Солигорск предлагают — 1.36.

На викторию «Белшины» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.00.

Гости имеют серьезные проблемы с реализацией, тогда как солигорчане мотивированы как можно скорее подняться из опасной зоны .

Наш прогноз — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.64.