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    Уверенная победа солигорчан?

    «Шахтер» Солигорск — «Белшина». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 мая 2023 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 мая, начало — в 20:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Мая 2023 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    «Шахтер» Солигорск

    Эта команда в нынешнем сезоне лишилась 30 очков решением белорусской федерации. Сейчас «Шахтер» Солигорск находится на 14 месте в таблице.

    Парадокс, но без отъема очков солигорчане были бы в тройке. Да и обороняется команда монолитно: всего лишь 5 пропущенных мячей.

    Минувший тур сложился для команды продуктивно. На выезде «Шахтер» Солигорск уверенно переиграл «Сморгонь» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Шахтер» Солигорск выиграл два своих последних матча. Да и вообще, команда смотрится очень даже прилично.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Солигорчане намерены как можно скорее выбраться из зоны вылета.

    «Белшина»

    Команда-лифт белорусского футбола снова будет сражаться лишь за выживание. Вот и сейчас «Белшина» находится на 13 месте в турнирной таблице.

    «Белшина» имеет огромные проблемы в атаке. В 8 матчах бобруйчане настреляли всего лишь 3 мяча.

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    • В предыдущем туре команда вновь потерпела неудачу. «Белшина» дома по всем статьям уступила крепкому «Неману» (0:2).

    Зато до того бобруйчане переиграли «Нафтан» (0:1). А вот в матче с БАТЭ команда откровенно провалилась (0:3).

    Гости уж точно будут пытаться добыть хотя бы балл. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Солигорск предлагают — 1.36.

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    На викторию «Белшины» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.00.

    Гости имеют серьезные проблемы с реализацией, тогда как солигорчане мотивированы как можно скорее подняться из опасной зоны.

    Наш прогноз — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.64.

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    «Шахтер» Солигорск — «Белшина»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа солигорчан?
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