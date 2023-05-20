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    Сможет ли кризисное «Динамо» выиграть у «Торпедо»

    «Торпедо» — «Динамо». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат России 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    Московское «Динамо» сыграет на выезде против «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Торпедо» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Торпедо»

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 27-ми сыгранных матчей, набрав лишь 13 очков.

    И после недавнего поражения от ЦСКА (0:3) автозаводцы потеряли даже математические шансы на спасение.

    Коэффициенты матча Торпедо — Динамо

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  • 5.804.601.50Бонус$9500
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    Как и ожидалось, «Торпедо» не помогла отставка Андрея Талалаева и назначение на пост главного тренера Жозепа Клотета.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Торпедо» програло пять предыдущих матчей с общим счетом 4:17. Увы, легендарный клуб оказался не готов к РПЛ ни в кадровом плане, ни ментально.

    «Динамо»

    «Динамо» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 27-ми матчах 42 очка.

    На прошлой неделе динамовцы проиграли на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3.

    И сразу после этого руководство клуба объявило об увольнении Славиши Йокановича.

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    • Решение, в общем-то, логичное — команда полностью провалила вторую половину сезона. И по игре, и по результатам это просто кошмар.

    «Динамо» проиграло три из четырех последних матчей, пропустив в общей сложности восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Торпедо» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Динамо» — за 1.50.

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    Если «Динамо» и здесь потеряет очки, тогда точно придется поверить в то, что до сих пор проблема была не в тренере.

    Ставка — победа «Динамо» + тотал больше 2,5 за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Динамо» выиграет первый тайм за 1.97.

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    «Торпедо» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли кризисное «Динамо» выиграть у «Торпедо»
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