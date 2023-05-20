«Торпедо»
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 27-ми сыгранных матчей, набрав лишь 13 очков.
И после недавнего поражения от ЦСКА (0:3) автозаводцы потеряли даже математические шансы на спасение.
Коэффициенты матча Торпедо — Динамо
Как и ожидалось, «Торпедо» не помогла отставка Андрея Талалаева и назначение на пост главного тренера Жозепа Клотета.
«Торпедо» програло пять предыдущих матчей с общим счетом 4:17. Увы, легендарный клуб оказался не готов к РПЛ ни в кадровом плане, ни ментально.
«Динамо»
«Динамо» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 27-ми матчах 42 очка.
На прошлой неделе динамовцы проиграли на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3.
И сразу после этого руководство клуба объявило об увольнении Славиши Йокановича.
Решение, в общем-то, логичное — команда полностью провалила вторую половину сезона. И по игре, и по результатам это просто кошмар.
«Динамо» проиграло три из четырех последних матчей, пропустив в общей сложности восемь мячей.
Прогноз и ставка
На «Торпедо» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Динамо» — за 1.50.
Если «Динамо» и здесь потеряет очки, тогда точно придется поверить в то, что до сих пор проблема была не в тренере.
Ставка — победа «Динамо» + тотал больше 2,5 за 2.01.
Также можно рассмотреть ставку на то, что «Динамо» выиграет первый тайм за 1.97.