Московское «Динамо» сыграет на выезде против «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Торпедо» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 27-ми сыгранных матчей, набрав лишь 13 очков.

И после недавнего поражения от ЦСКА (0:3) автозаводцы потеряли даже математические шансы на спасение.

Коэффициенты матча Торпедо — Динамо 1X2Новым игрокам 5.804.601.50Бонус$9500

Как и ожидалось, «Торпедо» не помогла отставка Андрея Талалаева и назначение на пост главного тренера Жозепа Клотета.

Все прогнозы на РПЛ

«Торпедо» програло пять предыдущих матчей с общим счетом 4:17. Увы, легендарный клуб оказался не готов к РПЛ ни в кадровом плане, ни ментально.

«Динамо»

«Динамо» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 27-ми матчах 42 очка.

На прошлой неделе динамовцы проиграли на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3.

И сразу после этого руководство клуба объявило об увольнении Славиши Йокановича.

Решение, в общем-то, логичное — команда полностью провалила вторую половину сезона. И по игре, и по результатам это просто кошмар.

«Динамо» проиграло три из четырех последних матчей, пропустив в общей сложности восемь мячей.

Прогноз и ставка

На «Торпедо» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Динамо» — за 1.50.

Если «Динамо» и здесь потеряет очки, тогда точно придется поверить в то, что до сих пор проблема была не в тренере.

Ставка — победа «Динамо» + тотал больше 2,5 за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Динамо» выиграет первый тайм за 1.97.