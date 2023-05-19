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    В Полтаве будут забивать

    «Ворскла» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, УПЛ, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Кривбасс»
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    «Кривбасс»
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 мая, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Мая 2023 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 15:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
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    «Ворскла»

    «Ворскла» проводит вполне себе рабочий весенний цикл. Команда Виктора Скрипника занимает 7 место в турнирной таблице.

    Полтавчане весьма прилично выглядят в атаке, отличившись 31 раз. Да и ведущий форвард команды Таулянт Сефери забил 12 мячей в УПЛ.

    Коэффициенты матча Ворскла — Кривбасс

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  • 2.253.253.30Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Ворскла» добыла 3 очка. Полтавчане на выезде расправились с аутсайдером «Львовом» (0:2).

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    В матче первого круга полтавчане уступили «Кривбассу» (1:0). Так что теперь есть отличный шанс на реванш.

    В этой встрече полтавчане наверняка будут активно атаковать. В составе команды есть ряд сильных атакующих игроков.

    «Кривбасс»

    Нынешний сезон для криворожского клуба складывается непросто. «Кривбасс» сражается за выход в еврокубки, но сейчас лишь шестой в таблице.

    Подопечные Юрия Вернидуба смотрятся симпатично. Вот только забивают криворожане с огромной натугой: 22 мяча в 26 матчах.

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  • 15/05/2023

    • Минувший тур УПЛ сложился для команды успешно. Дома «Кривбасс» минимально обыграл львовский «Рух».

    До того криворожане минимально уступили киевскому «Динамо». Да и догнать идущую пятой «Александрию» еще математически возможно.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Все команды, которыми руководит Вернидуб, отличаются бойцовским характером и не зря их именуют «мужиками».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ворскла» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Кривбасса» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды постараются подняться в таблице на максимально возможную позицию, так что будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.64.

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    «Ворскла» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. В Полтаве будут забивать
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