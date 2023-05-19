«Ворскла» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 мая, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» проводит вполне себе рабочий весенний цикл. Команда Виктора Скрипника занимает 7 место в турнирной таблице.

Полтавчане весьма прилично выглядят в атаке, отличившись 31 раз. Да и ведущий форвард команды Таулянт Сефери забил 12 мячей в УПЛ.

Коэффициенты матча Ворскла — Кривбасс 1X2Новым игрокам 2.253.253.30Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Ворскла» добыла 3 очка. Полтавчане на выезде расправились с аутсайдером «Львовом» (0:2).

Все прогнозы на футбол

В матче первого круга полтавчане уступили «Кривбассу» (1:0). Так что теперь есть отличный шанс на реванш.

В этой встрече полтавчане наверняка будут активно атаковать. В составе команды есть ряд сильных атакующих игроков.

«Кривбасс»

Нынешний сезон для криворожского клуба складывается непросто. «Кривбасс» сражается за выход в еврокубки, но сейчас лишь шестой в таблице.

Подопечные Юрия Вернидуба смотрятся симпатично. Вот только забивают криворожане с огромной натугой: 22 мяча в 26 матчах.

Минувший тур УПЛ сложился для команды успешно. Дома «Кривбасс» минимально обыграл львовский «Рух».

До того криворожане минимально уступили киевскому «Динамо». Да и догнать идущую пятой «Александрию» еще математически возможно.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Все команды, которыми руководит Вернидуб, отличаются бойцовским характером и не зря их именуют «мужиками».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ворскла» предлагают — 2.13.

На викторию «Кривбасса» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды постараются подняться в таблице на максимально возможную позицию , так что будут активны в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.64.