«Мьельбю» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках финала Кубка Швеции. Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:00 мск. «Мьельбю» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мьельбю»

Эта команда новый чемпионат начала относительно неплохо. «Мьельбю» находится на 6 строчке в турнирной таблице.

Правда, атака команды выглядит не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата забито всего 8 мячей. Зато оборона надежна: всего 5 пропущенных мячей.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Мьельбю» дома уверенно разобрался с «Сириусом» (3:0).

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«Мьельбю» традиционно сложно противостоит «Хеккену». Из 5 последних очных поединков проиграно 2 при трех ничьих.

Вот и в этой встрече номинальным хозяевам будет крайне сложно. По всей видимости, команда будет больше обороняться, чем атаковать.

«Хеккен»

Эта команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата Швеции «Мальме» измеряется 6 очками.

«Хеккен» прекрасно выглядит в атаке. В 8 поединках чемпионата игроки команды наколотили уже 23 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре команда показал свою силу. «Хеккен» дома буквально растерзал оборону «Дегерфорса» (6:1).

Правда, до того команда уступила «Хальмстаду» (1:0). А вот на Кубок мотивация у «Хеккена» запредельная. Шанс выиграть трофей выпадает нечасто.

Номинальные гости наверняка будут действовать первым номером. «Хеккен» сильнее соперника, что обязан доказать на деле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.83.

На викторию «Мьельбю» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.64.

«Хеккен» явно сильнее соперника, который, к тому же, слабовато выглядит в плане реализации .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Хеккена» в 1 тайме за 2.40.