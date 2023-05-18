«Мьельбю»
Эта команда новый чемпионат начала относительно неплохо. «Мьельбю» находится на 6 строчке в турнирной таблице.
Правда, атака команды выглядит не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата забито всего 8 мячей. Зато оборона надежна: всего 5 пропущенных мячей.
В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Мьельбю» дома уверенно разобрался с «Сириусом» (3:0).
«Мьельбю» традиционно сложно противостоит «Хеккену». Из 5 последних очных поединков проиграно 2 при трех ничьих.
Вот и в этой встрече номинальным хозяевам будет крайне сложно. По всей видимости, команда будет больше обороняться, чем атаковать.
«Хеккен»
Эта команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата Швеции «Мальме» измеряется 6 очками.
«Хеккен» прекрасно выглядит в атаке. В 8 поединках чемпионата игроки команды наколотили уже 23 мяча в ворота соперников.
В минувшем туре команда показал свою силу. «Хеккен» дома буквально растерзал оборону «Дегерфорса» (6:1).
Правда, до того команда уступила «Хальмстаду» (1:0). А вот на Кубок мотивация у «Хеккена» запредельная. Шанс выиграть трофей выпадает нечасто.
Номинальные гости наверняка будут действовать первым номером. «Хеккен» сильнее соперника, что обязан доказать на деле.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.83.
На викторию «Мьельбю» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.64.
«Хеккен» явно
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Хеккена» в 1 тайме за 2.40.