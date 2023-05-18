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    «Мьельбю» — «Хеккен». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Швеции, 18 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мьельбю» — «Хеккен»
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    «Мьельбю»
    «Мьельбю» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках финала Кубка Швеции. Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:00 мск. «Мьельбю» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мьельбю»

    Эта команда новый чемпионат начала относительно неплохо. «Мьельбю» находится на 6 строчке в турнирной таблице.

    Правда, атака команды выглядит не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата забито всего 8 мячей. Зато оборона надежна: всего 5 пропущенных мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Мьельбю» дома уверенно разобрался с «Сириусом» (3:0).

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    «Мьельбю» традиционно сложно противостоит «Хеккену». Из 5 последних очных поединков проиграно 2 при трех ничьих.

    Вот и в этой встрече номинальным хозяевам будет крайне сложно. По всей видимости, команда будет больше обороняться, чем атаковать.

    «Хеккен»

    Эта команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата Швеции «Мальме» измеряется 6 очками.

    «Хеккен» прекрасно выглядит в атаке. В 8 поединках чемпионата игроки команды наколотили уже 23 мяча в ворота соперников.

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    • В минувшем туре команда показал свою силу. «Хеккен» дома буквально растерзал оборону «Дегерфорса» (6:1).

    Правда, до того команда уступила «Хальмстаду» (1:0). А вот на Кубок мотивация у «Хеккена» запредельная. Шанс выиграть трофей выпадает нечасто.

    Номинальные гости наверняка будут действовать первым номером. «Хеккен» сильнее соперника, что обязан доказать на деле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Мьельбю» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.64.

    «Хеккен» явно сильнее соперника, который, к тому же, слабовато выглядит в плане реализации.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Хеккена» в 1 тайме за 2.40.

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    «Мьельбю» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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