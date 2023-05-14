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    «Ман Сити» проиграет на поле «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.99) и ставки на чемпионат Англии 14 мая 2023 года

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    В АПЛ победная серия «Ман Сити» составляет уже десять матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:00 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Мая 2023 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Отрыв от конкурентов в борьбе за выживание — «Лестера» и «Лидса» — составляет лишь два очка.

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Сити

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    «Эвертон» покинул зону вылета после недавней гостевой победы над «Брайтоном» (5:1).

    Это был лучший матч «ирисок» в текущем сезоне. Интересно, что перед этим они не могли выиграть в семи турах кряду.

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    На своем поле «Эвертон» выиграл три из семи предыдущих матчей. Главным успехом на этом отрезке стала домашняя победа над «Арсеналом» (1:0) в начале февраля.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем с недавних пор обосновался на первой строчке, обойдя «Арсенал». Отрыв от единственного преследователя составляет лишь одно очко, но при этом у «горожан» есть еще игра в запасе.

    Ранее на этой неделе «Ман Сити» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Многие были уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы, но и такой результат для гостевой игры можно считать успехом. «Мадрид» тоже показал классный футбол.

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    • Между тем, в АПЛ победная серия «Ман Сити» составляет уже десять матчей.

    Как и в предыдущих сезонах, банда Гвардиолы мощно проводит заключительный отрезок, по сути, просто сметая всех на своем пути.

    Самой яркой стала победа над «Арсеналом». В конце апреля «Сити» разбил главного конкурента со счетом 4:1.

    «Манчестер Сити» забил 16 мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Манчестер Сити» — за 1.35.

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    «Ман Сити» сейчас, конечно же, не до «Эвертона». Уже на следующей неделе ответная игра с «Реалом», и именно с ней связаны мысли Гвардиолы и его команды.

    Но можно не сомневаться в том, что «Сити» заберет три очка в предстоящей игре. Просто до разгрома, скорее всего, не дойдет.

    И вполне вероятно, что «Ман Сити» постарается решить все вопросы до перерыва, а во втором тайме будет лениво сдерживать не самого опасного соперника.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.99.

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    «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» проиграет на поле «Эвертона»?
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