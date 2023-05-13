ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал Андрес Иньеста, Лионель Месси и ХавиОт Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    «Зенит» и «Краснодар» забьют друг другу

    «Зенит» — «Краснодар». Ставка (к. 5.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 13 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Краснодар Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Краснодар»
    Питерский «Зенит» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 13 мая, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •

    «Зенит»

    Команда из Санкт-Петербурга будет принимать соперника уже в качестве чемпиона России. «Сине-бело-голубые» уже являются недоступными для соперников. После 26 матчей в активе питерцев 64 очка.

    Подопечные Сергея Семака на тринадцать пунктов опережают второй московский ЦСКА, поэтому они за четыре тура до окончания российского первенства оформили пятое подряд чемпионство.

    Коэффициенты матча Зенит — Краснодар

    1X2Новым игрокам
  • 1.425.006.80Бонус$9500
    •

    Из Кубка России команда с берегов Невы вылетела на стадии 1/16 финалов Пети регионов, сенсационно уступив московскому «Динамо», а вот в чемпионате команде не равных. Она смогла 68 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь 16. Это лучший показатель в лиге.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последних шести играх РПЛ «Зенит» смог одержать пять побед. Повержены были «Спартак» (3:2), «Крылья Советов» (5:1), «Динамо» (3:1), «Локомотив» (2:1) и «Урал» (2:0). Последнее поражение датировано еще 19 марта, когда команда уступила ЦСКА (0:1).

    «Краснодар»

    Команда из одноименного города продолжает борьбу за пятерку сильнейших. В настоящий момент краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «быков» в настоящий момент 42 пункта.

    Команда из Краснодара лишь на один пункт отстает от пятого грозненского «Ахмата», но в тоже время имеет столько же баллов, сколько и у московского «Динамо». Вся борьба за топ-5 еще впереди.

    Также краснодарский коллектив продолжает борьбу за Кубок России. Подопечные Владимира Ивича пробились в финал Пути регионов, где сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга за право сыграть против московского ЦСКА в Суперфинале турнира.

  • РПЛ. «Зенит» выиграл у «Спартака» и стал чемпионом
  • Итоги 26-го тура чемпионата России по футболу
  • 09/05/2023

    • В последней игре «Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (1:1), а также проиграл московскому «Спартаку» (3:4). Перед этим у команды была трехматчевая серия из побед.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Краснодара» дают 7.10, ничья оценена в 5.10.

    Несмотря на фаворитизм «Зенита» поставим на ничью, которая вполне может быть ввиду того, что питерцам уже ничего не нужно.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды отметятся голами в текущем сезоне.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вукич — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ту — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Пёрселл — Утияма
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ву Ибин — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пигато — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Краснодар» забьют друг другу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры