Питерский «Зенит» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 13 мая, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга будет принимать соперника уже в качестве чемпиона России. «Сине-бело-голубые» уже являются недоступными для соперников. После 26 матчей в активе питерцев 64 очка.

Подопечные Сергея Семака на тринадцать пунктов опережают второй московский ЦСКА, поэтому они за четыре тура до окончания российского первенства оформили пятое подряд чемпионство.

Коэффициенты матча Зенит — Краснодар 1X2Новым игрокам 1.425.006.80Бонус$9500

Из Кубка России команда с берегов Невы вылетела на стадии 1/16 финалов Пети регионов, сенсационно уступив московскому «Динамо», а вот в чемпионате команде не равных. Она смогла 68 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь 16. Это лучший показатель в лиге.

Все прогнозы на РПЛ

В последних шести играх РПЛ «Зенит» смог одержать пять побед. Повержены были «Спартак» (3:2), «Крылья Советов» (5:1), «Динамо» (3:1), «Локомотив» (2:1) и «Урал» (2:0). Последнее поражение датировано еще 19 марта, когда команда уступила ЦСКА (0:1).

«Краснодар»

Команда из одноименного города продолжает борьбу за пятерку сильнейших. В настоящий момент краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «быков» в настоящий момент 42 пункта.

Команда из Краснодара лишь на один пункт отстает от пятого грозненского «Ахмата», но в тоже время имеет столько же баллов, сколько и у московского «Динамо». Вся борьба за топ-5 еще впереди.

Также краснодарский коллектив продолжает борьбу за Кубок России. Подопечные Владимира Ивича пробились в финал Пути регионов, где сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга за право сыграть против московского ЦСКА в Суперфинале турнира.

В последней игре «Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (1:1), а также проиграл московскому «Спартаку» (3:4). Перед этим у команды была трехматчевая серия из побед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.40.

На викторию «Краснодара» дают 7.10, ничья оценена в 5.10.

Несмотря на фаворитизм «Зенита» поставим на ничью, которая вполне может быть ввиду того, что питерцам уже ничего не нужно.

Также сделаем ставку на то, что обе команды отметятся голами в текущем сезоне.